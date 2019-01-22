AK Parti'nin Aldığı Oyu Bilen Anket Şirketi, İstanbul İçin Araştırma Yaptı

31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlere sayılı günler kala, anket şirketleri çalışmalarına hız verdi.

AK PARTİ VE CHP ARASINDAKİ FARK 7 PUAN

Son olarak Konsensus Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimine ilişkin İstanbul'da yaptığı son anket sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 40,7'si AK Parti'ye, yüzde 33,6'sı CHP'ye, yüzde 6,4'ü MHP'ye, yüzde 4,7'si HDP'ye ve yüzde 4,1'i İYİ Parti'ye "adaydan bağımsız" olarak oy vereceklerini belirtti. Konsensus, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 43'lük kesimin desteğini alan AK Parti'nin oy oranını en yakın tahmin eden anket şirketi olmuştu.

GOOGLE, "İMAMOĞLU" DİYOR

2014 Yerel Seçimleri'nde Ankara sonuçlarını doğru tahmin eden Google, bu kez 31 Mart günü Türkiye'de gerçekleştirilecek yerel seçimler için dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

Google tarafından yapılan öngörüye göre;

Binali Yıldırım : 184.276 x 24 = 4.422.624 oy

Ekrem İmamoğlu : 184.276 x 27 = 4.975.452 oy

GOOGLE TREND POPÜLERLİK PUANLARINDAN FAYDALANARAK HESAPLIYOR

Bu sayılar Google Trend aracından elde edilen, popülerlik puanlarından faydalanılarak yapılmış bir hesaplamadır. Seçmen katılım oranları önceki yıllarla paralel olacak şekilde hesaplamalara dahil edilmiştir. Kullanıcıların arattığı kelimeler üzerinden verilerini oluşturan Google'ın terimleri arama tekniklerine sitesinden ulaşılabiliyor.