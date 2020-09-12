AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nda Emrah Doğan güven tazeledi
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AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nda Emrah Doğan güven tazeledi

AK Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığı'na mevcut başkan Emrah Doğan yeniden seçildi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nda Emrah Doğan güven tazeledi
12.09.2020 17:43 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:04

AK Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığı'na mevcut başkan Emrah Doğan yeniden seçildi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, bir otelde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yedi düvelle mücadele ettiğini ve bu mücadeleye her zaman destek verdiklerini söyledi.

Bugün 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yıl dönümü olduğunu da dikkati çeken Can, hem darbecileri hem de darbeci zihniyeti bir kez daha kınadıklarını dile getirdi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen de "Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşlarıyız ve ona inanarak onunla birlikte yola çıktık. Coşkulu bir şekilde ilçe kongrelerimizi gerçekleştirmenin huzurunu yaşıyoruz. Aynı inançla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Emrah Doğan, ilçe başkanlığına yeniden seçildi.

Kongreye, AK Parti Genel Merkez Kırıkkale Koordinatörü Mustafa Necati Işık, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, ilçe belediye başkanları, MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, MHP'li Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve Hacılar Belde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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