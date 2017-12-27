AK Parti'li Vekillerden Saruhanlı Teşkilatına Ziyaret

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanlığı'nın 30 Eylül 2017 tarihindeki 6. Olağan İlçe Kongresinde yeniden aynı göreve seçilen İlçe Başkanı Ahmet Gökmen ve yönetim kurulu üyelerine tebrik ziyaretinde bulundu.



Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı ile belediye meclisi üyelerinin de yer aldığı ziyarette, Baybatur ve Bilen parti binasında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.



Milletvekili Bilen, burada yaptığı konuşmada yeniden aynı göreve seçilen Gökmen ve ekibini tebrik ederek, daha önce görev yapmış eski ilçe başkanlarına da fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



Baybatur ise konuşmasında 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda 2019 yılında yapılacak seçimlerin önemini vurgulayıp, teşkilat kademesinde herkesin üzerine büyük görevler düştüğünü dile getirdi.



Başkan Yaralı ve Başkan Gökmen, konuşmaların ardından karşılıklı sohbet havasında geçen programda, ilçenin talep ve ihtiyaçlarını milletvekillerine iletti. Tebrik ziyareti, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MANİSA