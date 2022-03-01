AK Parti'li Özkan: Bakanımız ilk fırsatta Meclis'i bilgilendirecek (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Özkan: Bakanımız ilk fırsatta Meclis'i bilgilendirecek (2)

Demirören Haber Ajansı, Nursima Özonur - Politika
 - Güncelleme:
AK Parti'li Özkan: Bakanımız ilk fırsatta Meclis'i bilgilendirecek (2)

MECLİS YARIN BİLGİLENDİRİLECEKAK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Meclis'in yarın bilgilendirileceğini söyledi.

MECLİS YARIN BİLGİLENDİRİLECEK

Ak Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamasında, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin Meclis'in yarın bilgilendirileceğini söyledi. Özkan, "Ukrayna krizi ülkemiz açısından doğrudan sonuçları olan, bölgemizin barışı ve istikrarı açısından çok önemli. Bu anlamda ülkemiz açısından, bölgemizin barışı ve istikrarı açısından İç tüzüğün 59'uncu maddesi 2'nci fıkrasında kabine yani Dışişleri Bakanımız bu çerçevede yarın Meclis'i bilgilendirecek. Meclis bu hususta süreçler hakkında değerlendirmelerini yapmış olacak" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Politika

Cahit Özkan, AK Parti, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title