AK Parti'li Bostancı, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığını...
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AK Parti'li Bostancı, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığını...

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığının hiçbir şekilde erken seçimle alakası olmadığını belirterek "Millet iradesinin Meclis'te çarpıtılmasını engellemeye dönük bir çalışma." dedi.

AK Parti'li Bostancı, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığını...
22.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:53

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığının hiçbir şekilde erken seçimle alakası olmadığını belirterek "Millet iradesinin Meclis'te çarpıtılmasını engellemeye dönük bir çalışma." dedi.

Bostancı, Meclis'te gazetecilerin, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığına ilişkin sorularını yanıtladı.

"Bu konuda bugüne kadar yaşananlar ve bundan sonrası için ne yapılması gerektiğine ilişkin iki ayrı mesele olduğunu" dile getiren Bostancı, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar yaşananlar çerçevesinde baktığımızda AK Parti'ye milletvekilleri gelmiş. Gelmiş de 'hülle olsun' diye gelmemiş. Bu anlamda AK Parti'ye uyum sağladıkları, AK Parti'nin politikalarını teyit ettikleri için gelmişler. Kendi karar ve iradeleriyle bu partide bulunmuşlar. Bir milletvekili de MHP'ye gitmiş. 'Ben 3 gün MHP'de kalayım, 4. gün geri döneyim.' diye gitmemiş. MHP'de kalmış. Burada aleni, açık, vekilin karar ve iradesini de teyit ettiği bir geçiş durumu var. Ama diğeri öyle değil. İYİ Partinin yaşadığı olay, bu türden bir olay değil. İkisini sanki aynı kefedeymiş gibi değerlendirmek yanlış. Diğeri bir hülle, yasanın arkasından dolanma işi. Gerçekte o milletvekilleri, İYİ Partinin politikalarını beğendikleri ve 'Bundan sonra biz İYİ Parti ile birlikte bu siyaset yolculuğunu sürdüreceğiz.' karar ve iradesiyle oraya geçmiş değiller. Bu ikisini aynı türden gösterirsen, haksızlık yapmış olursun. Biri hülle, diğeri gerçek bir karar ve irade."

Yaşanmış hülle olanla gerçek olan hadiseye bakarak buradan AK Parti'ye bir eleştiri çıkarmanın haklı ve doğru bir tavır olmadığını belirten Bostancı, "Burada insanların normalde infial göstermesi gereken, aslında başka bir iş yaparken, başka bir iş yapıyor gibi göstermektir. Niyet ve kasıt başka, kamuoyunun önüne çıkardığınız görüntü başkadır. Niyet ve kasıt aslında İYİ Partiye geçmek değildir ama kamuoyunun önüne sanki geçmiş gibi yaparak bir durum doğurursunuz. Bu ikisi ayrı." ifadelerini kullandı.

"Oyuncul türden girişimler demokrasiyi yozlaştırır"

İki durum arasındaki farkın sorulması üzerine Bostancı, "Aynı mahiyette işler değil. Birinde milletvekilinin kendi karar ve iradesi açıktır. Diğerinde milletvekilinin karar ve iradesi yoktur ve davranışı onu teyit etmemektedir. Aynı türden değildir. Biri oyunculdur, diğeri gerçektir. Oyuncul türden girişimler demokrasiyi yozlaştırır. Her şeyden önce bu konuda anlaşmamız lazım." dedi.

Birçok demokratik ülkede çeşitli sınırlamalar olduğuna dikkati çeken Bostancı, "Onlara bakıyoruz, değerlendirme yapıyoruz. Ülkelerin tarihi müktesebatları, uygulamaları... Kimi hiç sınırlama getirmemiş, kimi bazı sınırlamalar getirmiş. Onlara bakıyoruz. Bu çerçevede Türkiye'nin tecrübelerini de dikkate alarak değerlendirmede bulunacağız." diye konuştu.

"Teklif ortaya çıkmadan konuşmak doğru değil"

Düzenlemeye ilişkin kanun teklifinin Meclis'e ne zaman sunulacağı konusunda soru üzerine Bostancı, "Ülkelerin farklı uygulamaları var, Türkiye de farklı uygulamaları yapmış. Şimdi biz hepsini masanın üzerine koyuyoruz. Teklif ortaya çıkmadan önce konuşmak doğru değil. Muhtemelen haziran ayı içinde Meclis'e getiririz. Partilerle de görüşürüz. Onların da katkılarını bekleriz." dedi.

"Bu düzenleme, erken seçim tartışmalarını alevlendirmez mi?" sorusu üzerine Bostancı, şöyle konuştu:

"Erken seçimle ne alakası var? Ne zaman bir adım atsak 'erken seçim.' Erken seçimi sürekli körükleyenler kim? Muhalefet. Bunu niye yaptığı belli. Sen ne yaparsan yap, erken seçimlerle bağlantısını kurup, 'Erken seçim geliyor.' gürültüsü koparmak istiyorlar. Her şeyi erken seçim üzerinden okumaya hevesliler. Hiçbir şekilde erken seçimle alakası yok. Kesinlikle gündemde erken seçim diye bir şey yok. Gizli, açık, orada, burada, arka planda böyle bir şey yok. Bir kere herkes 2023'ü öğrensin. Seçim 2023'te, zamanında yapılacak."

"Çalışmalarımız sürüyor"

Bostancı, düzenleme hazırlığını, "millet iradesiyle Meclis kompozisyonu arasındaki ilişkinin bozulmamasının teyit edilmesini sağlayacak, millet iradesinin Meclis'te çarpıtılmasını engellemeye dönük bir çalışma" olarak nitelendirdi.

"Komisyon kurdunuz mu? AK Parti ve MHP'de karşılıklı kimler görevlendirildi?" sorusuna Bostancı, "Temaslarımız ve çalışmalarımız sürüyor. Bizim bir çalışma heyetimiz var, onlar da bir çalışma heyeti kurmuşlar. Çalışıyoruz." karşılığını verdi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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