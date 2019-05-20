AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Bir Genci Ailesiyle Birlikte Kendi Evinde İftara Davet Etti

AK Partili Yıldırım, Twitter hesabı üzerinden 14 Mayıs'ta "Başkanım annem sizi iftarda misafir etmeyi çok istiyor. Annem için gelirseniz çok mutlu oluruz. Kağıthane'de oturuyoruz" yazan gence cevap verdi. Yıldırım, Yılmaz'a bugün yanıt yazarak, "Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum, çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR DAVET KAÇIRILIR MI?"

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Böyle bir davet kaçırılır mı? Ailece gidiyoruz. Annem, ben ve iki kız kardeşimle gideceğiz" dedi.

İşte Yıldırım'ın sosyal medya paylaşımı;

"ANNEME HABER VERDİM, HEYECANDAN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI"

Yıldırım'ın cevap yazacağını tahmin etmediğini söyleyen Yılmaz, "Bugün dönüş olunca şaşırdım. Anneme yeni haber verdim, heyecandan ne yapacağını şaşırdı" diye konuştu.