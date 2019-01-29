Uzun Zaman Sonra AK Parti ile Görüşen HDP'den İlk Açıklama Geldi

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ile birlikte AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya yaptıkları ziyaretin bölgedeki baskılarla ilgili olduğunu söyledi. Seçimlere ilişkin bir görüşme olduğu yönündeki iddialara cevap veren Buldan "Seçim meselesinde bizim AK Parti'ye olan tavrımız nettir." dedi.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, önceki gün Meclis'te AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya yaptıkları ziyaretle ilgili Gazete Duvar'ın sorularını yanıtladı.

"NACİ BEY'İN DEVREYE GİRMESİNİ İSTEDİK"

Buldan 15-20 dakika sürdüğünü ifade ettiği görüşmenin içeriğiyle ilgili şunları söyledi, "Bölgede yaşanan baskıları görüşmek üzere bir araya geldik. Özellikle Sezai (Temelli) Başkan'ın geçen hafta Van ziyaretinde konvoyunun engellenmesi, yine belirlenen adaylarımızın çalışmalarının engellenmesi, gözaltına alınması gibi konular var. Seçim güvenliği konusunu özellikle konuştuk. Bunları ifade edebilirim çünkü benim de yarın Mardin ziyaretim var. Aynı sıkıntı ile karşılaşmamak için Naci Bey'in devreye girmesini istedik. Bu süreçte bu tür sıkıntıların ortamı gerginleştireceğini ifade ettik."

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı

'SEÇİM MESELESİNDE AK PARTİ'YE TAVRIMIZ NETTİR'

Buldan'ın Bostancı'yı, İstanbul, İzmir ve Adana'da belediye başkan adayı çıkarmayacaklarının açıkladığı gün ziyaret etmesi soru işaretlerine yol açtı. Buldan bu konuda, "Tamamiyle bir tesadüf. Seçim meselesinde bizim AK Parti'ye olan tavrımız nettir. Onu çok açık ifade etmek isterim. Özellikle son yaşananlar. Bu kadar insanın cezaevinde olduğu dönemde, tecritin olduğu bir süreçte farklı bir konu konuşma gibi bir durum olamaz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

LEYLA GÜVEN'İN YEMİN EDECEK Mİ?

Buldan'a görüşmede cezaevinden tahliye olan Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in Meclis'te yemin etmesi konusunun gündeme gelip gelmediğini de sorduk. Buldan bu konuyu henüz parti grubunda konuşmadıklarını belirterek, "Leyla Hanım hâlâ açlık grevinde. Bugün 83. gün ve devam ediyor. Henüz talebi yerine getirilmedi. Görüşmede konuşmadık. Kendi aramızda da henüz bunu değerlendirmeye almadık" dedi.

Leyla Güven

"BU KONUDA ELİNDEN GELENİ YAPACAK'

Buldan, Bostancı ile görüşmelerinde uyarı ve taleplerine Bostancı'nın nasıl yaklaştığı sorusuna ise, "Sayın Bostancı da 'siyasetin dilinin bu kadar sert olmasının bölgeye yansımaları' olarak değerlendirdi. Bu konuda elinden geleni yapacağını ifade etti. Seçim sürecinde gerginliklerin olmaması konusunda hassasiyet göstereceklerini ifade etti" dedi.