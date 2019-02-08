AK Parti İlçe Başkanı'ndan Skandal Sözler: Hırsız Bizim Hırsızımız

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı adaylarına destek isteyen AK Parti Çamlıyayla İlçe Başkanı Mehmet Ali Yetiş, Cumhur İttifakı'nın Adayı İsmail Tepebağlı'ya destek isteyerek "Hırsız bizim hırsızımız, biz yanında yer alırız" dedi.

AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın seçim çalışması kapsamında Mersin'in Çamlıyayla İlçesinde konuşan AK Parti'li İlçe Başkanı Mehmet Ali Yetiş, Cumhur İttifakı'nın Adayı İsmail Tepebağlı'ya destek istedi.

"HIRSIZ BİZİM HIRSIZIMIZ ARKADAŞLAR, BİZ YANINDAYIZ"

6 Şubat Çarşamba günü partisinin ilçe başkanlığında bir konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı Yetiş, her türlü şaibeye karşın kendi adaylarının seçimleri kazanması gerektiğini söyledi. Belediye başkanları ve adayları konusunda birçok iddianın gündeme geldiğini ancak rakip partilerin kazanmaktansa kendi partilerinin seçimlerden galip ayrılması gerektiğini öne süren Yetiş, "İki seçeneğimiz var, ya devletin hainlerinin yanında olacaksınız ya da mevcut başkanımıza 'hırsız' diyen de oldu, 'yanlış yapıyor' diyen de oldu. Ben de diyorum ki 'vatan hainlerinin yanında yer almaktansa hırsız bizim hırsımız arkadaşlar, biz yanında yer alırız.' Yarın bunun bedelini çok ağır öderiz. Yarın burayı Allah korusun kaybetme durumunda biz bunun hesabını veremeyiz" dedi.