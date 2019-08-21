AK Parti Gül, Davutoğlu ve Babacan'ı davet etmedi

21.08.2019 13:13

AK Parti'nin 23 Ağustos'ta düzenleyeceği 18. kuruluş yıl dönümü törenine eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve geçtiğimiz günlerde partiden istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan davet edilmedi. Bugün medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, konuyla ilgili soruya yanıt verdi. Ünal, "Kendilerini aileden görmeyenleri davet etmemiz beklenemez" dedi.

Ünal, 14 Ağustos'un Kurban Bayramına denk gelmesi sebebiyle 23 Ağustos'ta yapılacak AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi, sorularını cevapladı. Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenecek kutlamalara parti kurucuları, milletvekilleri, MKYK üyeleri, belediye başkanları, il başkanları, kadın ve gençlik kolları MKYK üyeleri, parti kurulları, bakanlar, eski milletvekillerinin katılacağını açıkladı.

"ZAMAN TÜNELİNDE HERKES VAR"

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne özel 18. yıl marşını hazırlattıklarını bildiren Ünal, AK Partinin 18 yılını anlatan bir film yayımlayacaklarını söyledi. O güne özel bir "Zaman Tüneli" hazırladıklarını dile getiren Ünal, "Zaman tünelinde herkes var. 2001'den başlayarak tüm aktörlerin ve AK Parti'nin tarihinin yıl yıl anlatıldığı 18 yılın sergisini yapacağız" dedi.

"AİLE İÇİNDE KUTLAMA"

Ünal, ayrıca birim başkanlıklarının da etkinliklerini tanıtmak için stantlar açacağını dile getirdi. Bir soru üzerine, "Yeni parti oluşumuna destek veren önceki dönem milletvekilleri davet edilmeyecekler. Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ HAZIRLIKLARI

Gül, Babacan ve Davutoğlu, son dönemde siyasi hareketliliklerini artırdı. 8 Temmuz'da AK Parti'den istifa eden Babacan istifasını duyurduğu metinde, yeni parti hazırlıklarına ilişkin ilk resmi açıklamasını da kamuoyu ile paylaşmıştı. Kulisler, Gül ve Babacan'ın birlikte hareket ettiğini söylüyor.

Davutoğlu'nun ise kuracağı yeni parti için Ankara'da 4 katlı bir ofis tuttuğu bildiriliyor. Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir konuşmada yeni parti kuracağı konuşulan Davutoğlu hakkında 'Bedel ödeyecekler' ifadesini kullanmış, Davutoğlu buna cevaben, "Allahım bu boynu eğdirme. Allah bundan sonra da eğdirmesin. Kimsenin önünde eğdirmesin. Baskı yapanların, tehdit edenlerin, bize 'bedel ödeyecekler' diyenlerin önünde de eğdirmesin. Biz bedelleri, dedelerimizin seferberliklerinden ödeye ödeye gelmiş bir nesiliz" demişti.

KAYYUM ELEŞTİRİSİNE SERT TEPKİ

Gül ve Davutoğlu, son olarak Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının pazartesi günü görevden alınmasının ardından iktidarı eleştirdi. Abdullah Gül kayyum kararıyla ilgili, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu ise, "demokratik sistemin ruhuna aykırı" olarak nitelediği karar için "Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir. Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır" dedi.

Babacan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasını doğru bulmadıklarını açıklayan Gül ve Davutoğlu'na, "Erdoğan düşmanlığının oluşturduğu hatta, uzunca zamandır karnından konuşan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu da katıldı" diyerek tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Sayın Gül Cumhurbaşkanlığı yaptı. Sayın Davutoğlu'nun ben de kabinesindeydim. İki eleştiriye hakikaten üzülüyorum. Binlerce insan seçimle gelip seçimle gidiyor. Burada konuşulan şey terör. Elbette ki hukukun işlemesi ve demokrasinin korunması bizim temel sorumluluğumuzdur. PKK ile iltisaklı, terör bağlantılı birisinin tedbiren alındığı andan itibaren bir itiraz oluyorsa siyasal itirazdır. Buna sadece üzülürüm" ifadelerini kullandı.