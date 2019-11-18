Ad ve soyadı değişikliği uygulamasını 3 yıl uzatan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

18.11.2019 21:44 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:56

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği yapılabilmesi uygulamasının 3 yıl uzatılması, "gazi" ve "şehit" unvanlarının, derneklerin isimlerinde izinle kullanılması ile ihracatçılara verilen hususi pasaport hakkı süresinin 4 yıla çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi

Kaynak: AA