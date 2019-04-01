AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul Açıklaması: 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza Yazılmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. "AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oylar çok yüksek." diyen Yavuz, "Sadece 309 sandıktaki karşılaştırmada, 17 bin 410 oy bizim adayımıza yazılması gerekirken, başka partilere yazılmıştır. Yeni çarpıcı açıklamalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'un gazetecilere yaptığı açıklama şöyle:

"Çok hızlı bir şekilde sonuç alma ve bunları çok gerçekçi şekilde derleme konusunda önemli bir noktadayız.

Bilgilerimize çok güveniyoruz. Bu bilgilere baktığımızda İstanbul'u AK Parti kazanıyor ama ne hikmetse YSK'dan girilen sonuçlar geldikçe bu biraz bizim aleyhimize dönmeye başladığını gördük.

SİSTEMİMİZE GÜVENİYORUZ

Sistemimize güvendiğimiz için geceli gündüzlü hazırlıklarımızı yapıyoruz. İstanbul İl başkanlığımıza yardım için İstanbul'dayız.

Gerçekten bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastladığımızı ifade etmek istiyorum.

Geçersiz oylar çok yüksek. AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oylar çok yüksek.

Göreceksiniz ki son derece belgeli şekilde bir takım usulsüzlükler söz konusu.

Mesela 309 sandıkta bir karşılaştırma yaptık. Bu karşılaştırmayı sandık sonuç tutanaklarının, aynı şekilde partili görevliler alıyor... Seçim sonucu sayım çizelgesi var. Bu çizelgeleri İlçe seçim kurulu yükledikçe görüyoruz. Çok çarpıcı bir örnek aktarmak istiyorum.

17 BİN 410 OY BİZE YAZILMALI

Sandık sonuç tutanağı ile oy sayım döküm çizelgelerinin karşılaştırmasında, sadece 309 sandıktaki karşılaştırmada, 17 bin 410 oy bizim adayımıza yazılması gerekirken, başka partilere yazılmıştır.Yeni çarpıcı açıklamalarımız devam edecek. İnşallah en son YSK'nın sonuçları bizleri bağlayacak.

İtiraz bizim de hakkımız bu süreçleri işletiyoruz. Bizim aleyhimize çok büyük kaydırmalar söz konusu."