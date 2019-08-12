Binali Yıldırım'dan sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısının da, Erdoğan'ı telefonuna nasıl kaydettiği ortaya çıktı

12.08.2019 21:19

Bugün, Kurban bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatı ile bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon bağlantısıyla katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, törene katılamayan Erdoğan'ı aradı ve telefon konuşmasına mikrofon tuttu. Erdoğan'ın partililere seslendiği sırada bir ayrıntı dikkat çekti. Erdoğan'ı telefonla arayan Jülide Sarıeroğlu'nun, Erdoğan'ı telefonuna "Reis" diye kaydettiği görüldü.

RTE DİYE DE KAYDEDİLMİŞTİ

Daha önce de AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, Erdoğan'I telefonuna "RTE" diye kaydettiği gündeme gelmişti.