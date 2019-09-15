AK Parti Eski İstanbul il yönetim kurulu üyesi Yavuz Değirmenci, partisinden istifa etti

15.09.2019 15:57

AK Parti'de Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Eski Bakan Ali Babacan'ın ardından istifalara bir yenisi daha eklendi. AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu eski üyesi ve AK Parti'den İstanbul Milletvekili adayı da olan Yavuz Değirmenci, Twitter hesabından yayımladığı bir mektupla partisinden istifa ettiğini duyurdu. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda Erdoğan'ın yanında bulunan Değirmenci, istifa mektubunda "Partimiz adeta paralel bir yapı tarafından kuşatıldı" dedi.

AK Parti içerisinde bulunduğu iddia edilen ve "Pelikan" olarak adlandırılan yapıya karşı mücadele ettiğini dile getiren Değirmenci, "Pelikan" olarak adlandırılan yapıyı işaret ederken, AK Parti'de aile şirketi görüntüsü oluşmaya başladığını belirtti.

"ELEŞTİRİLER DİKKATE ALINMIYOR"

İstifa mektubunda, parti içerisinde eleştirilerin dikkate alınmadığına vurgu yapan Değirmenci, "Son yıllarda partimizin kuruluş ilkelerinden büyük sapmalar gösterdiğini, ahlaki çürümenin bünyeyi sardığını üzülerek müşahede ediyor ve muhasebe ihtiyacını ısrarla dile getiriyorduk.Partimiz adeta paralel bir yapı tarafından kuşatıldı. Kararlar partinin tabanından tavanına doğru silsile halinde istişare edilmez samimi eleştiriler hiçbir şekilde dikkate alınmaz oldu. Aile şirketi görüntüsü oluşmaya başladı. Ak Parti ittifak kurduğu siyasi partiye ideolojik olarak benzemek suretiyle hem siyaseten esir hale düştü hem de çoğulcu ve özgürlükçü genetik ayarları bozulmaya mutasyona uğramaya başladı" dedi.

YENİ PARTİ VURGUSU

Adalet, eşitlik ve kardeşliğin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Değirmenci, yeni bir yola ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, "AK Partimiz artık kurumsal organları tarafından yönetilemeyen, siyaset üretemeyen, toplumun, seçmenlerimizin ve üyelerimizin beklentilerine cevap veremeyen bir yapıya dönüştü. Muhasebe çağrıları anlamsız ihraç kararlarıyla karşılık buldu. Dolayısıyla son ana kadar beslediğimiz tüm umutlar kayboldu. Yaşanan bu süreçlerden sonra "Yeni bir hale, yeni bir yola" ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Milletimizin ümitsizliğe savrulmakta olduğu bir dönemde ahlak, ehliyet ve liyakat ilkelerini gözeterek adalet, eşitlik ve kardeşliği tekrar inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum. Şahsen herhangi bir parti olmaktan ziyade inandığım değerler uğruna mücadele ettiğim bir dava partisi olarak telakki ettiğim, ancak kuruluş ilkelerini ve misyonunu kaybeden AK Parti'den istifa ediyorum" açıklamasında bulundu.