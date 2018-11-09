AK Parti Develi İlçe Yönetimi İlk Toplantısını Yaptı

Ak Parti Develi İlçe Başkanlığı Yeni yönetimiyle tanışma ve istişare toplantısı yaptı.

Toplantıya Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Başkanı Osman Turan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Elif İslamoğlu ve kadın Kolları yönetimi katıldı.

Toplantıda konuşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ""Bu gün özel ve güzel bir gün çünkü yönetim kurulumuzun ilk toplantısı. Biliyorsunuz bir süreç geçirdik ve bugüne kadar partimize hizmet etmiş Mehmet Durukan Başkanımızdan sonra genel merkezimizin talimatıyla Osman Turan bey ilçe Başkanımız olarak atandı. İstişareler sonucunda ise siz dava arkadaşlarımız yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi ve yönetim kurulu onaylandı. Bugün de ilk toplantımızı yapıyoruz. Bu vesileyle bir önceki ilçe başkanımız Mehmet Durukan ve yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımıza yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor ve yeni yönetimimizin hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Başkan Cabbar, "Şu anda bir seçim sürecine girdik 16-17 yıldan beri ülkemizde çağ atlatan hangi alana bakarsak müthiş ilerleme kaydetmiş olarak gördüğümüz Ak Parti iktidarlarının Mart ayında inşaallah tekrar kazanacağız. Seçim hattına şuanda girdik sizlerin dua ve destekleriyle dört buçuk yıl Develi'mizde hizmet etmeye sizlerin Develi de yaşayan insanların daha güzel olanaklarla ileriye gidebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Cabbar konuşmasına şöyle devam etti: "Bu dava sadece Türkiye'nin değil İslam coğrafyasının mazlum milletlerin davası, o yüzden burada ben değil biz olacağız. Eğer Genel Merkezimiz görevi bize tebliğ ederse sizlerle ve ekip arkadaşlarımızla canla başla bir oy nasıl fazla alabiliriz onun gayretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Genel Merkezimiz sen değilde başka kişi olacak dediği zaman bizlere yakışanda o kardeşimizin yanında bir ok gibi bir nefer gibi durup partimizin davamızın Develi'de en güzel şekilde seçilmesi işin bir fazla oy nasıl alabiliriz bunun gayretinde olmamız lazım. Bu duygu ve düşüncelerle ben tekrardan yeni yönetim kurulumuzun hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'dan niyaz ediyorum." - KAYSERİ