AK Parti'den milletvekillerine dikkat çeken uyarı: Danışman ve sekreterleri göndermeyin

21.10.2019 00:26

AK Parti Grup Yönetimi'nden milletvekillerine gönderilen yazıda, grup toplantılarının yapıldığı günlerde Grup Toplantı Salonu'nun girişinde günün erken saatlerinden itibaren milletvekiline yer tutmak amacıyla milletvekillerinin danışmanlarınca uzun kuyruklar oluştuğu, zaman zaman itiş kakışlar yaşandığı ifade edildi. Uyarı yazısında yer tutmak için önceden sekreter veya danışmanların toplantıya gönderilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

"YER TUTMAK İÇİN DANIŞMAN GÖNDERMEYİN"

Uyarı yazısında şu ifadeler kullanılarak, "Basın ve yayın organlarına da yansıyan hoş olmayan bu durumların yaşanmaması için yer tutmak acıyla gönderilen danışmanların Grup Toplantı Salonumuza alınmaması kararlaştırıldığından milletvekillerimizin grup toplantılarımıza zamanında gelmeleri, yer tutmak için önceden sekreter veya danışmanlarını göndermemeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederim." denildi.

MİLLETVEKİLLERİ TAM SAATİNDE TOPLANTIYA GELDİ

Bu uyarı üzerine milletvekili danışmanlarının geçen hafta çarşamba günü yapılan AKP Grup Toplantısına yer tutmak amacıyla gelmedikleri, çok sayıda milletvekilinin de saatinde toplantı salonuna geldikleri gözlendi.