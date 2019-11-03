AK Parti'nin "Millete hizmette 17. yıl" klibi sosyal medyada ilgi topluyor

AK Parti'nin "Millete hizmette 17. yıl" klibi sosyal medyada ilgi topluyor

AK Parti'nin 17. kuruluş yılına özel AK Parti İstanbul teşkilatı tarafından hazırlanan video kısa sürede ilgi çekti.

03.11.2019 13:35
AK Parti'nin

AK Parti'nin 17. kuruluş yılına özel AK Parti İstanbul teşkilatı tarafından klip hazırlandı.

AK Parti İstanbul resmi sitesinden paylaşılan video kısa sürede ilgi topladı.

Paylaşımda, '3 Kasım 2002'de olduğu gibi bugün de; Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizden başka güç, milletimizin duasından daha güzel hiçbir kazanç tanımıyor, milletimizin sevinçlerini milletimizle beraber çoğaltmanın azim ve gayreti içinde çalışıyoruz.' sözlerine yer verildi.


VİDEO: AK Parti'nin "Millete hizmette 17. yıl" klibi sosyal medyada ilgi topluyor
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