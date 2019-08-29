AK Parti'den istifa ettiği iddia edilen eski bakan Hüseyin Çelik: Şu an için partimdeyim

29.08.2019 11:37

Kurucusu olduğu AK Parti'den istifa eden ve çalışmalara başladığını ilan eden eski bakan Ali Babacan ile birlikte yeni parti kuruluşu içinde yer aldığı öne sürülen eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, partisinden istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in istifasının ardından eski bakanlardan Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay ile eski Milletvekili Abdullah Başcı, eski Milletvekili Kerim Aydemir'in, AK Parti'den istifa etme kararı aldığı öne sürüldü.

"İSTİFA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Adı istifa edecekler arasında geçen eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şu an için partimdeyim. İstifam söz konusu değildir. İstifa ettiğim haberleri doğru değil." dedi.