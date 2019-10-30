AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'ndan yeni parti sorusuna yanıt: Kanaat belirtmek için erken

30.10.2019 16:44

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa etti. Yeneroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, istifa talebinin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldiğini, parti yönetiminin de kendisine bu talebi ilettiğini açıkladı. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracaklarını açıkladıkları yeni partiye katılıp katılmayacağına ilişkin soruya da "henüz bu konuda bir kanaat belirtmek için erken" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti. Bugün saat 16.00'da Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa etmesi gerektiğini tarafına iletilmesinin ardından bugün partisinden ayrıldığını açıkladı.

"SİYASETE CUMHURBAŞKANIMIZIN DAVETİYLE GİRDİM"

Yeneroğlu düzenlediği basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu: "Siyasete 2015'te Sayın Cumhurbaşkanımın davetiyle girdim. Özellikle insan haklarına alanında mücadele etmiş birisiyim. İnsanların hakkını korumak, özellikle ülkemde Hıristiyan, Yahudilik düşmanlığı yapılıyorsa mücadele verdim. Terörle mücadele çerçevesinde güvenlik güçlerinin ölçüyü aştığı dönemde ciddi tartışmalar yaşandı. Fırsatçı yaklaşımlarla karşı karşıya kaldığımı herkes bilir. Gezi Parkı süreci, FETÖ gibi konularda çok zorlandığımız konuyu biliyorsunuz."

"SON İKİ MYK TOPLANTISINA KATILMADIM"

Son iki MYK toplantısına katılmadığını açıklayan Yeneroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız MYK üyeliğine beni layık gördü. MYK üyeliğine seçildim. Türkiye'nin önünde olan, itibarını zedeleyen noktalarda kamuoyuyla eleştirilerimi paylaştım. Son iki MYK toplantımıza artık rahatsızlıklarımın karşılık bulmadığı için katılmadım." ifadelerini kullandı.

"MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA EDEBİLİRİM"

"Ben herhangi bir hesapla siyasete girmedim herhangi bir hesapla da bundan sonraki süreci takip etmeyeceğim" diyen Yeneroğlu, milletvekilliğinden de istifa etmesinin istendiğini belirtti ve bu konuyu, önümüzdeki günlerde değerlendireceğini de söyledi.

YENİ PARTİ SORUSUNA YANIT VERDİ

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı yeni parti çalışmalarında yer alıp almayacağı sorulan Yeneroğlu, henüz bu konuda bir kanaat belirtmek için erken olduğunu ifade etmekle yetindi.