AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu şimdi ne yapacak? İşte yol haritası

04.09.2019 13:00

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibinin AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edilmeleri kulisleri de hareketlendirdi. İhraç gelişmesi sonrası her iki taraftan art arda açıklamalar gelirken akıllara "Peki şimdi ne olacak?" sorusu geliyor.

Davutoğlu ve ekibinin son durumuna, bugün kaleme aldığı makalede değinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, parti tüzüğünün 117. maddesine göre Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'ya ihraç kararını tebliğ edecek. Önemli bir ayrıntı var. Davutoğlu ve arkadaşlarının "tedbirli" olarak ihracı istendiği ve suçlar basın yoluyla işlendiği için 119. maddeye göre işlem yapılacak ve savunmalarını 1 hafta içinde yapmaları istenecek. Bu arada "tedbirli" oldukları için partiyle ilgili hiçbir faaliyete katılamayacaklar" ifadelerini kullandı.

"DÖRTLÜ TAKRİR YAYIMLAMAYI TARTIŞIYORLAR"

Abdulkadir Selvi, Davutoğlu ve ekibinin yol haritasını da kısaca özetledi. Kasım'da partilerini kurup tabelalarını asacaklar diyen Selvi, yakın zamanda da ekibin 'dörtlü takrir' yayımlayabileceğini belirtti;

"Bugün bir araya gelip nasıl bir yol izleyeceklerini kararlaştırmaları bekleniyor. Tek tek savunma yapmak yerine kamuoyuna dönük "dörtlü takrir" yayınlamayı tartışıyorlar. İhracı istenenler 4 kişi. Ancak buradaki dörtlü takrir vurgusu önemli. CHP'den ayrılıp DP'yi kuran Celal Bayar ve arkadaşları dörtlü takrir yayınlamışlardı. O çağrışımın yapılmasını istiyorlar. Kasım ayında ise partilerini kurup tabelalarını asmayı planlıyorlar."

DÖRTLÜ TAKRİR NEDİR?

Dörtlü Takrir, 7 Haziran 1945'te CHP'li Celâl Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuad Köprülü'nün meclis grubunda açık olarak görüşülmek üzere verdiği önergedir. Dört kişi verdiği için Dörtlü Takrir diye anılır. Amacı, Türkiye'nin tek parti yönetiminden çok partili hayata geçmesi, serbest seçimlerin yapılması, üniversite özerkliği, tek dereceli seçim sistemi, yürütme erkinin CHP'nin tüzel hamiliğinden çıkarılması idi. Menderes ile Köprülü Vatan gazetesinde muhalif yazılar yazmaya başlayınca 21 Eylül 1945'te ikisi de partiden ihraç edildi. Buna tepki gösteren Refik Koraltan'ın partiden ihraç edilmesi takip etti. Gelişen olaylar doğrultusunda Celâl Bayar ise hem milletvekilliğinden hem de partiden istifa etmiştir.

Partiden ayrılan bu dört kişi, 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurmuşlardır.

Takrir; önerge, anlatma demektir.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'da, "Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullanmış, bunun akabinde AK Parti MYK toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.