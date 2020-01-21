: AK Parti'den cemevine yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Toplumun fay hatlarını hedef alıyorlar

21.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:11

İstanbul Sultanbeyli'de Pir Sultan Abdal Cemevi'ne yönelik saldırı hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, vatandaşları 'provokasyon' konusunda uyardı. Kurtulmuş, "Hassas dönemde bazı fay hatlarını hareketlendirmek için yapılmış bir takım provokatif adımdır" dedi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları;

"Nerede, kim varsa bunlar ortaya çıkarılacaktır. FETÖ'nün son seçimlerde bir takım unsurlarının nasıl Erdoğan karşıtı cepheye destek verdiğini görüyoruz.

"O GECE BAŞARILI OLSALARDI..."

Bu mesele niçin Meclis'e geliyor. Zaten Meclis Araştırma Komisyonu daha önce de kuruldu. Görevi değildir. Bu mesele Cumhuriyet Başsavcılıkların görevidir. Türkiye FETÖ'ye karşı gerçekten canhıraş bir mücadele veriyor. Bu mücadele her alanda sürdürülüyor. 15 Temmuz'da başarılı olsalardı Türkiye'de nasıl bir hükümet kuracaklar, bunları bilmiyoruz, bunlar araştırılmalıdır. O gece başarılı olsalardı Türkiye bugün tamamen bölünmüş parçalanmış, uluslararası camia bunu konuşacaktı, Libya'yı görüyoruz.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI

Niyetini bilmiyorum ama samimiyetle FETÖ meselesindeki endişesini dile getirdiğini görüyorum.

CEMEVİNE YÖNELİK SALDIRI

Münferit bir adım olmadığı kanaatindeyim. Hassas dönemde bazı fay hatlarını hareketlendirmek için yapılmış bir takım provokatif adımdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Sünni'nin Alevi'nin bir farkı yoktur. Vatandaşlarımızın fitnelere karşı uyanık olmasını istiyoruz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Yavuz Selim mahallesindeki Pir Sultan Abdal Cemevi'ne geçen cumartesi gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmişti. Zarar gören cemevinin zeminine ise 'Bitmedi' yazısı yazılmıştı.

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