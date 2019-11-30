AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor

30.11.2019 20:44 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:44

Siyasette gözler eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın Aralık ayında kuracakları partilere çevrildi. AK Parti'nin hesabına göre Babacan, AK Parti'den oy almayacak, Millet İttifakı'ndan İYİ Parti'den oy alacak.

AK Parti kulislerinde eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan'ın kuracakları partilere milletvekili düzeyinde bir katılım olması beklenmiyor. AK Partililer, "Giden olmaz. Vefasızlık yapılacağını tahmin etmiyoruz" diyorlar.

"LİDER YOK İÇLERİNDE"

Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre; AK Partililer, Ali Babacan'ın kuracağı partiye ilişkin, "Meşhur adamlarla beraber yürüyemezler, niye yürüyemezler, lider yok içlerinde, lider olmadığı için meşhur adamlarla beraber yürüyemezler. Onlar ayrılınca daha büyük etki yapar. Onların orada bulunmaları artı getirmez. Vefalı, güvenilir, hırsları aklının önünde olmayan kişilerle yürümeleri lazım. Lider olsa, lider bunu absorbe eder. Lider olmadığı için 'sen de aynısın ben de aynıyım' düşüncesi olur" değerlendirmesini yapıyor.

"ALİ BABACAN VE AHMET DAVUTOĞLU'NUN ŞANSI YOK"

AK Parti kulislerine göre; Babacan daha ziyade Millet İttifakı'ndan oy alacak. AK Parti kulislerinde Babacan'ın ve Davutoğlu'nun kuracağı partilerin alacakları oy oranına ilişkin şu yorum yapılıyor:

"Anketler doğruysa İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var. Cumhur İttifakı'nın oyunda azalma yok. İYİ Parti'de bir erime var. İYİ Parti'nin eksilen oyları bize gelmiyor. Nereye gittiği belirsiz. Babacan'ın ekibine gidebilir. Davutoğlu'na gitmiyor. Babacan, AK Parti'den oy almayacak. Cumhur İttifakı yüzde 48-52 arasında dolaşıyor. Bizden MHP'ye geçiş oluyor. Cumhurbaşkanı'nın karşısında Babacan ve Davutoğlu'nun da şansı yok."