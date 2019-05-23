AK Parti'den Ahmet Davutoğlu Açıklaması: Onu Muhataplarına Sormak Lazım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eleştirel açıklamalarına ilişkin "Bu açıklamalar doğru mudur, değil midir, onu muhataplarına sormak lazım" dedi.

Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısından sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"ÇEŞİTLİ YERLERDE AÇIKLAMALAR OLUYOR..."

Çelik, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin soruya da cevap verdi. Çelik, Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalarla ilgili "Çeşitli yerlerde açıklamaları oluyor. Bu açıklamalar doğru mudur, değil midir, onu muhataplarına sormak lazım" diye konuştu.