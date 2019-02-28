AK Parti'de Meclis Adayları ile Yönetim Tek Yürek

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, İlçe Başkanı Fatih Çakır, belediye ve il genel meclis üyeleri ile ilçe yönetim kurulu üyeleri sabah kahvaltısında bir araya gelerek yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi. Kahvaltıda Başkan Adayı Şahin ile tüm birimlerin moral ve motivasyonunun zirvede olduğu gözlendi.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı adaylığı dosyalarını bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehirler ile birlikte ele alıp belirlediği ve aday yaptığı genç aday Erol Şahin'in sahada gördüğü ilgi ve alaka karşısında motivasyonu artan parti mensupları bu sabah kahvaltıda bir araya geldiler.

Nazar Kebap da düzenlenen kahvaltılı toplantıya Belediye Meclis Üyesi Adayları ile İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyesi adayları, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları katıldı.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan İlçe Başkanı Fatih Çakır, seçim çalışmalarında üstün performans sergileyen ve birlik beraberliklerine hiçbir şekilde zarar vermeyen meclis üyesi adayları ile heyecanlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren yönetim kurulu üyelerine, kadın ve gençlik kollarına teşekkür etti.

AK Parti mensuplarının 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçime odaklandığını vurgulayan Çakır, "Siyasi ideolojimizi bir tarafa bıraktık ve Ereğli'ye hizmet noktasında büyük bir aşk ve şevk ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 31 Mart'a kadar tüm kademelerimizle çalışıp adayımız Erol Şahin'i başkan yapıp, en yüksek sayıda meclis üyesi ile seçimlerden zaferle çıkacağız" dedi.

Şahin: "Ereğli halkı ile kucaklaşıp, gönülleri kazanacağız"

Belediye Başkan Adayı Erol Şahin'de yaptığı konuşmasında belediye meclis üyesi adayları ve teşkilatın tüm birimlerine üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Şahin yaptığı konuşmada "Bizde hiç kimse 'ben şu sıraya yazıldım ama şurada olmalıydım, yok benim yerim burasıydı ama buraya yazdılar' gibi kavga yok. Ne mutlu ki bize 28'inci sıradaki arkadaşımızda 1'inci sıradaymış gibi bu hizmet davasına inanmış ve canla başla çalışıyor. Sizin sergilediğiniz bu birlik ve beraberlik fotoğrafı benim sorumluluğumu daha da artırıyor. Teşkilatımızda ilçe başkanımızdan, mahalle temsilcilerimize kadar her kademe görev alan arkadaşlarımıza da yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. 31 Mart'a kadar Ereğli halkı ile kucaklaşacağız ve gönülleri kazanacağız. İnşallah 31 Mart akşamı da yaptığımız çalışmaların karşılığını alacağız" dedi.

Ereğli'de belediye meclisini bile sağlıklı yapamayan ve 31 kişiyi alt alta yazamayan aday ve partilerin bulunduğunu vurgulayan Erol Şahin, "Belediye Meclisi listesini bile yapamayanlar Ereğli'yi nasıl yönetecek?" şeklinde konuştu.

Meclis üyelerinin sözleri duygulandırdı

Toplantıda Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları da tek tek söz alarak konuşma yaptılar.

Özellikle Belediye Meclis Üyesi adaylarının yaptığı konuşma Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin'i duygulandırdı.

Meclis Üyelerinin tamamı kendilerini 1'inci sırada gördüklerini belirterek, "Bizim için öncelik Kdz. Ereğli'dir. Ereğli için çok güzel projelerimiz var. İnsanların derdine çare olacak, esnafından, işçisine, ev hanımından, öğrencisine kadar herkesin yaşamını kolaylaştıracak projelerimiz var. Hem Başkan Adayımız Erol Şahin hem de tüm projelerinin arkasındayız" dediler.

Kahvaltı ve toplantı sonrası Belediye Meclisi Üyesi adayları, İl Genel Meclisi adayları, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları sahilde hatıra fotoğrafı çektirerek Kdz. Ereğli'ye birlik ve beraberlik mesajı verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA