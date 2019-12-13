AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu!

13.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:46

AK Parti'de ülke genelinde başlayan kongre süreçlerinin ardından istifa haberleri gelmeye başladı. Partide kongre süreci devam ederken 2 istifa haberi geldi.

BULANIK İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

AK Parti'nin Muş İli Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, partisinden istifa ettiğini açıkladı. "Şerefimle, onurumla bu partiye hizmetkarlık ettim diyen Bulut, şu ifadeleri kullandı:

İstifa eden Muş-Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut

"BUNDAN SONRA PARTİMİN VERECEĞİ HER GÖREVİ ALMAYA HAZIRIM"

"2011'de aday olup 6 oyla kaybettiğim ilçe başkanlığını seçiminden sonra, tekrar AK Parti çalışmalarında bulundum. 2014 kongresiyle ilçe başkanlığı görevi bana verildi. 2014'ten 2019 yılına kadar geçen bu süreçte onurumla şerefimle bu partiye hizmetkarlık ettim. Ben bu mutfakta yetişen bir AK Parti elemanı olarak her gün sahada olduğum gibi şimdide aynen sahadayım. Şimdiye kadar bütün seçimlerde partimin başarısı için sürekli sahada aktif olarak çalıştım. Şimdiye kadar onurumla yürüttüğüm görevimden ayrılıyorum. Bundan sonra partimin vereceği her türlü görevi almaya ve hizmet etmeye hazırım" şeklinde konuştu.

BİR İSTİFA HABERİ DE BALIKESİR'DEN

Balıkesir'in Altıeylül AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Atahan'da istifa ettiğini duyurdu. İlçe Başkanlığı görevini 2017 yılından beri yürüten Ayhan Atahan, AK Parti Genel Merkezi ve yeni seçilen İl Başkanı Ekrem Başaran ile yaptığı görüşmeler sonrası istifa ettiğini açıkladı.

İstifa eden Balıkesir-Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan

"BAŞARILI BİR ŞEKİLDE 4 SEÇİM GEÇİRDİK"

Atahan yayımladığı basın açıklamasında "10.02.2017 yılında göreve geldiğim günden bugüne kadar partimizin inancı ve davamıza layık bir şekilde hareket ettik. Görev süresince, ilçemiz adına başarılı bir şekilde 4 seçim süreci geçirdik. Son başbakanımızı ve Cumhurbaşkanımızı ilçe binamızda 2 defa misafir etme fırsatı bulduk.

"KONGREDE YENİDEN ADAY OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

İlçemizin kongre sürecinde yeniden başkan adayı olmayı düşünmediğimden dolayı delegelerin ve delege seçimlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yeni atanacak ilçe başkanı arkadaşımızın öncülüğünde yapılmasının uygun olduğunu düşünerek il başkanımız ve genel merkezimiz ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda istifa dilekçemi sunmuş bulunmaktayım.

"BU BİR BAYRAK YARIŞI"

Davamız kalıcı, neferler geçicidir. Reisimiz önderliğinde devam eden kutlu ve onurlu bu davamızın her daim yanında ve içinde bulunmaya devam edeceğiz. Nasıl ki bu bir bayrak yarışı ise vakti geldiğinde duyarlı bir şekilde yeni arkadaşlarımıza devir etmek bizler için büyük bir erdemlik ve önemli bir dava duruşu demektir.

"ERDOĞAN'A SADAKATİM DEVAM EDECEK"

2003 yılında gençlik kollarında başladığım bu ak sevdaya davama ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılığım ve sadakatim devam edecektir. Görev yaptığım süre zarfında başta il başkanlarım, milletvekillerim, belediye başkanlarım, ilçe yönetim kurulum, kadın ve gençlik kollarım, mahalle başkanlarım, sandık kurulu üyelerim, bütün ak sevda ve ak davaya gönül vermiş arkadaşlarım, varsa benden yana hakkım size helaldir, sizler de haklarınızı helal edin. Allah yar ve yardımcınız olsun teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA