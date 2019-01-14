AK Parti 17 İlde Adaylarını Açıkladı

AK Parti, yerel seçimlerde göstereceği adayları düzenledikleri toplantılarla açıklamaya devam ediyor. AK Parti, bugün 16 ilde aday tanıtım toplantısı düzenleyerek adaylarını açıkladı. İşte aralarında Sakarya, Afyonkarahisar, Bırsa, Bolu, Elazığ, Malatya ve Niğde'nin de bulunduğu 17 il ve adaylar.

NİĞDE ADAYLARI TANITILDI

AK Parti'nin Niğde'de 5 ilçe ve 23 belde belediye başkan adayları, düzenlenen törenle tanıtıldı. İlçelerde, Bor'da Serkan Baran, Altunhisar'da Abdullah Arıöz, Çamardı'da mevcut başkan Yavuz Soylu, Ulukışla'da mevcut başkan Ali Uğurlu, Çiftlik'te mevcut Başkan Serkan Güzel aday gösterildi.

Beldelerde ise Karakapı'da Kamil Demiralp, Keçikale'de Şamma Öztürk, Bahçeli'de Zafer Tokgöz, Çukurkuyu'da İleri Koçak, Kemerhisar'da Yusuf Kurt, Azatlı'da Reşat Bolat, Bozköy'de Ömer Dalgıç, Divarlı'da Rüstem Cullaz, Aktaş'ta Hasan Ali Davarcı, Alay'da Sefa Erol, Bağlama'da Recep Yaşar, Değirmenli'de Yıldıray Tok, Dündarlı'da Mustafa Kamar, Edikli'de Ercan Şayhan, Gümüşler'de Refik Caymaz, Hacıabdullah'da Ahmet Takyan, Kaaratlı'da Emin Yılmaz, Kiledere'de İsmail Tereci, Konaklı'da Erdal Altın, Sazlıca'da Süleyman Görgülü, Orhanlı'da Erhan Bolat, Yeşilgölcük'te Yusuf Sağlam, Yıldıztepe'de Hacı Güngör, AK Parti'nin adayları oldu.

AK PARTİ'NİN KARAMAN ADAYLARI BELLİ OLDU

AK Parti'nin Karaman belediye başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları törenle tanıtıldı. Karaman merkezden Mahmut Sami Şahin, Ayrancı'dan Yavuz Candan, Kazımkarabekir'den Ali İhsan Alanlı, Ermenek'ten Uğur Sözkesen, Sarıveliler'den Hayri Samur ve Başyayla'dan Ahmet İpek aday gösterildi.

Merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde Hikmet Yirşen ve Sudurağı beldesinde Mehmet Derviş Ceyhan, Ermenek'e bağlı Güneyyurt beldesinde Ali Zeybek, Kazancı beldesinde Muhittin Tuncel, Sarıveliler'ın Göktepe beldesinde ise Bayram Şahin AK Parti'nin adayları oldu.

MALATYA'DA 2 ADAY MHP'DEN

AK Parti'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve ilçe belediye başkan adayları ile Cumhur İttifakı'nın Hekimhan ve Kuluncak Belediye Başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti, Malatya Büyükşehir'de Selahattin Gürkan'ı, Arapgir'de Rıza Murat Türksoy'u, Arguvan'da Ahmet Eren'i, Akçadağ'da Mustafa Kırteke'yi, Battalgazi'de Osman Güder'i, Darende'de İsa Özkan'ı, Doğanşehir'de Vahap Küçük'ü, Doğanyol'da Hakan Bay'ı, Kale'de Murat Koca'yı, Pütürge'de Mikail Sülük'ü, Yazıhan'da Nevzat Öztürk'ü, Yeşilyurt'ta Mehmet Çınar'ı belediye başkanlıklarına aday gösterdi.

Cumhur İttifakı kapsamında ise Hekimhan'da Hacı Mustafa Arıkan, Kuluncak'ta Erhan Cengiz aday gösterildi.

TUNCELİ'NİN 9 ADAYI DA AÇIKLANDI

AK Parti'nin, Tunceli'de 8 ilçe ve 1 belde belediye başkan adayları tanıtıldı. Tunceli'deki ilçe belediye başkan adayları şöyle: "Tunceli merkez, Gökhan Arasan. Hozat, Songül Acar. Nazımiye, Erkan Özdoğan. Mazgirt, Murat Becerikli. Ovacık, Turhan Kılıç. Pülümür, Şevket Tanık. Pertek, Recai Vural. Çemişgezek, Metin Levent Yıldız. Mazgirt ilçesi Akpazar beldesi, Murat Gerçek."

GÜMÜŞHANE ADAYLARI TANITILDI

AK Parti'nin Gümüşhane ile ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı. AK Parti, Gümüşhane merkezde Ercan Çimen, Kelkit'te Aziz Nas, Köse'de Şerif Aygün, Kürtün'de Ahmet Kanat, Şiran'da Yavuz Altıparmak, Torul'da Nidai Köroğlu'nu ilçe belediye başkanlıklarına aday gösterdi.

KAYSERİ'DE 4 İLÇE MHP'YE BIRAKILDI

AK Parti, Kayseri'de 12 belediye başkan adayını tanıttı, Cumhur İttifakı kapsamında 4 ilçede MHP'nin adayları desteklenecek.

İlçelerden Akkışla'da Ayhan Arslan, Bünyan'da Özkan Altun, Develi'de Mehmet Cabbar, Felahiye'de Vural Coşkun, Tomarza'da Davut Şahin, Hacılar'da Bilal Özdoğan, Yeşilhisar'da Halit Taşyapan, İncesu'da Zekeriya Karayol, Yahyalı'da Esat Öztürk, Talas'da Mustafa Yalçın, Kocasinan'da Ahmet Çolakbayrakdar ve Melikgazi'de Hacı Mustafa Palancıoğlu, belediye başkanlıklarına aday gösterildi.

MHP'den Memduh Uzunluoğlu Pınarbaşı'ndan, Bekir Ayyıldırım Sarıoğlan'dan, Baki Bayrak Sarız'dan ve Halit Demir Özvatan ilçesinden Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

AK PARTİ AKSARAY İL BAŞKANLIĞI ADAYLARINI TANITTI

AK Parti Aksaray İl Başkanlığınca düzenlenen Aksaray aday tanıtım toplantısında ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. AK Parti Aksaray ilçe ve belde belediye başkanlıkları için adayların isimleri şu şekilde açıklandı: Belediye Başkan adayı: Enver Dinçer.



İlçe belediye başkan adayları: Ortaköy: Ali Rıza Özdemir, Güzelyurt: Ünal Demircioğlu, Gülağaç: Faruk Teymen, Ağaçören: Kemal Salman, Sarıyahşi: Fatih Ünsal, Eskil: Necati Belgemen, Sultanhanı: Fahri Solak.

Belde Belediye Başkan adayları: Eşmekaya: Tayfur Başkan, Demirci: Hüseyin Us, Gülpınar: Mustafa Baymışlıoğlu, Saratlı: Yılmaz Balkış, Ihlara: Ahmet Dinç, Selime: Levent Çevik, Bağlıkaya: Davut Çalışkan, Helvadere: İsa Tezgel, Sağlık: Mustafa Kepil, Taşpınar: Sinan Korkut, Topakkaya: Adem Baylan, Yenikent: Mehmet Akdere, Yeşilova: Adnan Bayraktar, Yeşiltepe: Muhammet Tosun.

ERZİNCAN

AK Parti'nin Erzincan merkez ile 8 ilçe ve 6 belde belediye başkan adayları törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Erzincan'da Cemalettin Başsoy, ilçelerden Çayırlı'da Atınç Bahadır, İliç'te Mustafa Gürbüz, Kemah'da Osman Öner, Otlukbeli'de Vahdet Ercan, Refahiye'de Çakmak Paçacı, Tercan'da Lokman Gültekin ile Üzümlü'de Ahmet Sazlı aday gösterildi.

ZONGULDAK

AK Parti'nin Zonguldak ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı. Kozlu Belediye Başkan adayı Ali Bektaş, Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, Çaycuma Belediye Başkan adayı Ahmet Güral Karayılmaz, Alaplı Belediye Başkan adayı Celil Uzun, Gökçebey Belediye Başkan adayı Mustafa Çetinoğlu, Devrek Belediye Başkan adayı Sezai Bükrü ve Kilimli Belediye Başkan adayı Kamil Altun ile belde belediye başkan adayları sahneye davet edilerek partililere tanıtıldı.

SİİRT

AK Parti'nin Siirt merkez, ilçe ve belde belediye başkan adayları törenle tanıtıldı. AK Parti, Siirt merkezde Ali İlbaş, Eruh'ta Cevher Çiftçi, Kurtalan'da Nevzat Karaatay, Pervari'de Tayyar Özcan, Baykan'da Mehmet Ali Erol, Tillo'da İdham Aydın, Şirvan'da Necat Cellek'i belediye başkan adayı gösterirken, Beğendik beldesinde Gürgün Özdemir, Veysel Karani beldesinde Şakir Akkurt, Gökçebağ beldesinde Emin Aydın, Kayabağlar beldesinde Salim Seven, Atabağı beldesinde de Tayyar Lale'yi belediye başkan adayı olarak açıkladı.

ELAZIĞ

AK Parti'nin Elazığ'daki il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımı gerçekleştirildi. Partinin Elazığ'daki belediye başkan adayları şöyle:

"Elazığ - Şahin Şerifoğulları, Ağın - İbrahim Yıldız, Alacakaya - Başaran Yaşlı, Arıcak - Ferit Yıldırım, Baskil - İhsan Akmurat, Karakoçan - Ayhan Akbaba, Keban - Ömer Kaya, Kovancılar - Hacı Akpınar, Maden - Ekrem Kaçar, Palu - Efraim Ünalan, Sivrice - Ebubekir Irmak, Akçakiraz - Sabahattin Kaya, Mollakendi - Mehmet Enis Doğan, Yazıkonak - Aydın Ayaz, Yurtbaşı - Yasin Yılmaz, Erimli - İbrahim Yıldız, Üçocak - Yılmaz Yegül, Beyhan - Hüseyin Ateş, Sarıcan - Mehmet Sarı."

KASTAMONU

AK Parti'nin Kastamonu belediye başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları törenle tanıtıldı. Belediye Başkanı Tahsin Babaş Kastamonu için yeniden aday gösterilirken ilçe belediye başkan adayları şu şekilde açıklandı:

Abana: Yunus Akgül, Ağlı: Muharrem Dinç, Araç: Güngör Çetin, Azdavay: Osman Nuri Civelek, Bozkurt: Muammer Yanık, Cide: Nejdet Demir, Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz, Daday: Hasan Aydemir, Devrekani: Engin Altıkulaç, Doğanyurt: Ahmet Kaya, Hanönü: Serkan Uçar, İhsangazi: Zühtü Danacı, İnebolu: Mustafa Huner Özay, Küre: Kemal Bakır, Pınarbaşı: Şenol Yaşar, Seydiler: Oğuz Yılmaz, Şenpazar: Cem Çınar, Taşköprü: Hüseyin Arslan, Tosya: Kazım Şahin.

BOLU

AK Parti'nin Bolu ile ilçelerdeki belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, daha önce açıklanan AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin ile ilçelerden Yeniçağa Belediye Başkan adayı Recayi Çağlar, Seben Belediye Başkan adayı Fatih Kavlak, Mudurnu Belediye Başkan adayı Sedat Özkan, Mengen Belediye Başkan adayı Zeki Ozulluoğlu, Kıbrıscık Belediye Başkan adayı Osman Cabgu, Göynük Belediye Başkan adayı Kemal Kazan, Gerede Belediye Başkan adayı Mustafa Allar ve Dörtdivan Belediye Başkan adayı Hasan Uzunoğlu, beldelerden Taşkesti Belediye Başkan adayı Tahsin Özcan, Karacasu Belediye Başkan adayı Celal Beydilli ve Gökçesu Belediye Başkan adayı Sebahattin Sugeçti sahneye davet edilerek partililere tanıtıldı.

BURSA

AK Parti'nin Bursa'da 17 ilçe belediye başkan adayı ile Cumhur İttifakı'nın Yenişehir Belediye Başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı.

AK Parti, Yıldırım'da Oktay Yılmaz, Osmangazi'de Mustafa Dündar, Kestel'de Önder Tanır, Gürsu'da Mustafa Işık, Nilüfer'de Necati Şahin, İnegöl'de Alper Taban, Gemlik'te Berkay Bulut, Mudanya'da Ahmet Murat Ünal, Orhangazi'de Bekir Aydın, İznik'te Kaan Mehmet Usta, Keles'te Mehmet Keskin, Karacabey'de Ali Özkan, Mustafakemalpaşa'da Mehmet Kanar, Büyükorhan'da Ahmet Korkmaz, Harmancık'ta Yılmaz Ataş, Orhaneli'de Ali Aykurt'u aday gösterdi.

Cumhur İttifakı kapsamında ise Yenişehir'de MHP'den Davut Aydın, aday gösterildi.

AFYONKARAHİSAR

AK Parti'nin Afyonkarahisar belediye başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları törenle tanıtıldı.

Afyonkarahisar merkezden Mehmet Zeybek, ilçelerde Başmakçı'dan Tuncer Kerpiç, Bayat'tan Halil İbrahim Bodur, Bolvadin'den Halil İbrahim Sevim, Çay'dan Hüseyin Atlı, Çobanlar'dan Ali Altuntaş, Dazkırı'dan Şerif Kocatepe, Dinar'dan Nihat Sarı, Emirdağ'dan Serkan Koyuncu, Evciler'den Ali Dede Savaş, Hocalar'dan Ali Arslan, İhsaniye'den Mevlüt Küçük, İscehisar'dan Mustafa Çibik, Kızılören'den Ozan Osman Kaya, Sandıklı'dan Mustafa Çöl, Sinanpaşa'dan Erdal Karaman, Sultandağı'dan Mehmet Aldırmaz ve Şuhut'tan Recep Bozkurt aday gösterildi.

Merkeze bağlı Beyyazı beldesinde Sait Yeşilbağ, Çıkrık'da Recep Küçükkayar, Çayırbağ'da Yakup Çam, Değirmenayvalı'da Halil Çelik, Erkmen'de Memduh Kuş, Fethibey'de Galip Özçelik, Gebeceler'de Hüseyin Tohulluk, Işıklar'da Kadir Can, Kocatepe'de Abdullah Çelik, Nuribey'de Hazım Kaya, Salar'da Cengiz Taşpınar, Susuz'da Mehmet Selek, Sülümenli'de İbrahim Eroğul ve Sülün'de Necmi Kınık aday gösterildi.

KARABÜK

AK Parti'nin Karabük ile ilçelerdeki belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, daha önce açıklanan AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal ile ilçelerden Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven, Eskipazar Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Yarkan, Eflani Belediye Başkanı ve adayı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkan adayı Yakup Narter ve Yortanpazarı Belde Belediye Başkanı ve adayı Yılmaz Tiryaki, sahneye davet edilerek partililere tanıtıldı.

SAKARYA

Ekrem Yüce'yi daha önce AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Tüm ilçelerde AK Parti'li belediye başkanının bulunduğu Sakarya'da Arifiye, Geyve, Karapürçek, Kocaali, Pamukova, ve Serdivan'da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.

Böylelikle Adapazarı ilçe belediye başkan adayı Mutlu Işıksu, Akyazı ilçe belediye başkan adayı Bilal Soykan, Erenler ilçe belediye başkan adayı Fevzi Kılıç, Ferizli ilçe belediye başkan adayı İsmail Gündoğdu, Hendek ilçe belediye başkan adayı Ali Kemal Sofu, Karasu ilçe belediye başkan adayı İshak Sarı, Kaynarca ilçe belediye başkan adayı Murat Kefli, Sapanca ilçe belediye başkan adayı Özcan Özen, Söğütlü ilçe belediye başkan adayı Koray Oktay Özten oldu.

AK Parti, eski il başkanı Fevzi Kılıç'ı, eski Hendek ilçe başkanı Ali Kemal Sofu'yu, eski Karasu ilçe başkanı İshak Sarı'yı ve eski Kaynarca ilçe başkanı Murat Kefli'yi, belediye başkan adayı olarak gösterdi. AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Taraklı ilçesinde aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. İbrahim Pilavcı, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.