Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı
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Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Birlikte yaşadığı annesi ve babası tarafından katledilip cansız bedeni 3 parçaya ayrılarak çöpe atılan Babek Khorramdin cinayeti İran gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Yaşanan olaydan dolayı zerre pişmanlık duymayan babanın, daha önce de 'ahlaksızlık yaptıkları' gerekçesiyle damadı ile kızını öldürdüğü öğrenildi.

İran bugün 47 yaşındaki yönetmen Babek Khorramdin'in ölümüyle sarsıldı. Khorramdin, başkent Tahran'da aynı evde anlaşmazlık yaşadığı annesi ve babası tarafından öldürüldüğü ve cansız bedeninin üç parçaya ayrılarak Ekbatan bölgesindeki bir çöp konteynerine atıldığı öğrenildi.

"UYKU İLACI VEREREK ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Ülke gündemine oturan olayın ardından yakalanan baba Abdullah Horramdin, cinayeti eşi ile birlikte işlediklerini itiraf etti. Babek Khorramdin emniyet güçlerine verdiği ilk ifadesinde, "Yemeğine uyku ilacı katarak etkisiz hale getirdik. Sonra banyoya götürdük. Ardından cesedi bir valizin içine koyarak en yakın çöpe attık" dedi.

CİNAYETTEN PİŞMANLIK DUYMUYOR

Cinayetten dolayı pişman olmadığını belirten Babek Khorramdin, verdiği ikinci ifadesinde ise damadını ve kızını da aynı şekilde öldürdüklerini itiraf etti. Khorramdin, "2011 yılında damadımı ve 2017 yılında da kızımı ahlaki sorunları nedeniyle öldürdüm" ifadesini kullandı.

İranlı yönetmen Babek Khorramdin'i öldüren anne ve babaya ilişkin yargı süreci devam ediyor.

BABEK KHORRAMDİN KİMDİR?

1974 yılında Tahran'da doğan Babak Khorramdin, 2009 yılında Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sinema alanında yüksek lisans derecesi ile mezun oldu, 2010 yılında çalışmalarına devam etmek için Londra'ya gitti.

Babak Khorramdin 'in filmleri arasında "Renksiz Sarışın Yolsuz", "Salı: Anne", "Rosen (Corso)" ve "Kes" gibi kısa ve uzun metrajlı filmler bulunuyor. Khorramdin'in en ünlü filmi, yurtdışındaki öğrenci yaşamıyla ilgili deneyimlerinden ilham alarak 2013 yılında yaptığı "Yaşar İçin Yemin Mektubu" idi.

Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı
Annesi ve babası tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babası: Cinayetten pişmanlık duymuyorum
Annesi ve babası tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babası: Cinayetten pişmanlık duymuyorum
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı - Haberler
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