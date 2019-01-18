IHAAW101836-SIY/18-01-2019

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Palu çok dehşet bir vakaydı, bu kadar sürmesi gerekiyor muydu Müge Anlı ile bunu konuşacağız" dedi. 18.01.2019 10: 18: 36 TSI

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Kaynak: İHA