Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Palu Çok Dehşet Bir Vakaydı, Bu...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Palu Çok Dehşet Bir Vakaydı, Bu...

IHAAW101836-SIY/18-01-2019- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Palu çok dehşet bir vakaydı, bu kadar sürmesi gerekiyor muydu Müge Anlı ile bunu konuşacağız" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,

IHAAW101836-SIY/18-01-2019

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Palu çok dehşet bir vakaydı, bu kadar sürmesi gerekiyor muydu Müge Anlı ile bunu konuşacağız" dedi. 18.01.2019 10: 18: 36 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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