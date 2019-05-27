Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü
Yalova'da evlilik dışı hamile kalan 23 yaşındaki genç kadını öldürmesi için babasının, kız kardeşini ve bacanağını azmettirdiği, temizlik yapma bahanesiyle genç kadını evine çağıran hala ve eşinin boğarak öldürdüğü cesedi ise ormana gömdükleri ortaya çıktı.
Yolova'da öldürülen 23 yaşındaki S.Ç. isimli genç kadının katil zanlıları 25 sene sonra yakalandı. Evlilik dışı hamile kalan kadının, öldürülmesi için öz babasının, kız kardeşi (kızın halası) ve bacanağını (kızın eniştesi) azmettirdiği, S.Ç.'yi temizlik yapma bahanesiyle evine çağıran hala ve eniştesinin boğup cesedini ormanlık alana gömdükleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 1994 yılında ortadan kaybolan o zaman 23 yaşında olan S.Ç.'nin izine tam 25 senedir rastlanmadı. Olayın ardından soruşturma başlatan ekipler birkaç kez aile fertlerinden bazı kişileri gözaltına alsa da delil yetersizliği yüzünden serbest bırakmak zorunda kaldı. Senelerce çözülemeyen cinayet dosyası faili meçhuller arasındaki yerini aldı.
25 SENE SONRA ÇÖZÜLDÜ
Bir ihbar üzerine harekete geçen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 25 yıl sonra dosyayı tozlu raflardan indirip yeniden incelemeye aldı. S.Ç.'nin kasten öldürülmesi olayında birinci derece şüpheli olarak değerlendirilen ve S.Ç. ile aralarında akrabalık bulunan şahıslar İstanbul - Arnavutköy ve Kocaeli - Karamürsel ilçelerinde bulunan adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.
BOĞARAK ÖLDÜRDÜKLERİ GENÇ KADINI ORMANLIK ALANA GÖMDÜLER
Haklarındaki iddiaları kabul eden şüpheli şahısların alınan ifadeleri neticesinde S.Ç.'nin 25 sene önce evlilik dışı hamile kaldığı gerekçesiyle babası S.K. (71) tarafından kendisini öldürmesi için halası V.M. (56) ve halasının eşi M.M.'yi (71) azmettirdiği, halası V.M.'nin maktule S.Ç.'yi kendisinin temizliğini ve yemeğini yapması bahanesiyle Karamürsel'den beraberinde Arnavutköy'deki ikametine getirdiği, halasının eşi M.M.'nin ise S.Ç.'yi gezdirmek maksadıyla Tayakadın mevkiisine götürdüğü ve burada boğarak öldürüp akabinde ormanlık arazi içerisine gömdükleri ortaya çıktı.
Zanlıların ifadelerinin ardından bölgede S.Ç.'ye ait cesedin bulunmasına yönelik ceset arama köpeği ile arama ve kazı çalışmaları başlatıldı. 25 yıl önce işlenen S.Ç. cinayetinin şüphelileri maktulün babası S.K., halası V.M, eniştesi M.M. ve kuzeni T.M.(51) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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Hala ya bak...sahipleneceği yerde iki kişinin katili oluyor...25 sene hangi vicdanla başını yastığa koydu...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ne günlere kaldik yaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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25 sene onceki maneviyat, ar namus , seref , iyi ahlak , bugunkulerle karsilastirilinca yorumcular da , olay da , yasam aliskanliklari da degisik pencerelerden degisik gozukuyor..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu kadar kolaymı öldürülür yeğenin evlat gibi yaa . . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Kimseni ahi kimsede kalmaz er gec cikar 25 sene gecmis olsa bileCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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