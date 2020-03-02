Ahu Yağtu'nun sahnede omurgası kırıldı
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Ahu Yağtu'nun sahnede omurgası kırıldı

Sahnede ayağı takılan ve dengesini kaybedip düşen Yağtu'nun omuru kırıldı.

02.03.2020 08:25 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:28
Ahu Yağtu'nun sahnede omurgası kırıldı

Sahnede ayağı takılan ve dengesini kaybedip düşen Yağtu'nun omuru kırıldı. Doktorunun 5 hafta evde istirahat verdiği oyuncu, "Omurganın en alt kuyruk sokumu bölgesindeki omurda kırık var. Doğal olarak bir operasyon yapılamıyor. Evde dinlenerek ve yaparak atlatacağım. Kemik kendi kendine kaynayacak inşallah" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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