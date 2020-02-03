Ahmet Mekin'in acı günü
Haberler » Güncel » Ahmet Mekin'in acı günü - Haber

Ahmet Mekin'in acı günü

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in eşi Kumral Şükran Kurteli hayatını kaybetti.

03.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:53
Ahmet Mekin'in acı günü

Hastanesinde kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden 'Altın Portakal' ödüllü 'in eşi Kumral Şükran Kurteli hayatını kaybetti.


Türk sinemasının emektar jönlerinden Ahmet Mekin'in (Kurteli) 63 yıllık hayat arkadaşı 82 yaşındaki Kumral Şükran Kurteli, 2,5 aydır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi onkoloji bölümünde kanser tedavisi görüyordu. Kurteli, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi uçakla Balıkesir'e gönderildi. Kurteli'nin, Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler