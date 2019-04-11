Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı!

Geride bıraktığımız yılın son aylarını şarkıcı Sıla ile yaşadığı mahkeme süreci ile geçiren ve içinde bulunduğumuz 2019 yılında da davası devam eden Ahmet Kural, sosyal medya hesabından 174. yaşını kutlayan Türk Polis Teşkilatı hakkında bir paylaşımda bulundu.

"174. YILINI KUTLARIM"

Kendisi de bir polis çocuğu olan Kural bu özel günle ilgili olarak yıllar önce henüz çocukken katıldığı bir törende çekilmiş fotoğrafını kullanarak, Biz 4 kişilik bir aşkla(küçük ailemize) tek bir kelime sığdırdık. "Vatan" Başta babam olmak üzere, tüm Türk Polis Teşkilatının 174. yılını kutlarım." dedi.