Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı!
Oyuncu Ahmet Kural, Türk Polis Teşkilatı hakkında paylaşımda bulunarak, "Başta babam olmak üzere, tüm Türk Polis Teşkilatının 174. yılını kutlarım." dedi.
Geride bıraktığımız yılın son aylarını şarkıcı Sıla ile yaşadığı mahkeme süreci ile geçiren ve içinde bulunduğumuz 2019 yılında da davası devam eden Ahmet Kural, sosyal medya hesabından 174. yaşını kutlayan Türk Polis Teşkilatı hakkında bir paylaşımda bulundu.
"174. YILINI KUTLARIM"
Kendisi de bir polis çocuğu olan Kural bu özel günle ilgili olarak yıllar önce henüz çocukken katıldığı bir törende çekilmiş fotoğrafını kullanarak, Biz 4 kişilik bir aşkla(küçük ailemize) tek bir kelime sığdırdık. "Vatan" Başta babam olmak üzere, tüm Türk Polis Teşkilatının 174. yılını kutlarım." dedi.
YORUMLAR (4)
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Duygu sömürüsü yapma lan ahmetCevap Yaz 12 14 Yayından Kaldır
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tümm polislerimizin polis günü kutlu olsun . . allah onları korusunnnnCevap Yaz 23 Yayından Kaldır
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Helal Olsun Hemşehrime....Askerimize..Polisimize Sahip Cikan Herkesi SeviyoruzCevap Yaz 21 3 Yayından Kaldır
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bu haberi de geçelim sırada ki. . hadise mi. . acabaCevap Yaz 8 7 Yayından Kaldır