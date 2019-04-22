Ahmet Kural, Sıla ve Hazer Amani'nin Samimi Görüntüleri Hakkında İlk Kez Konuştu

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adliye çıkışında açıklama yapan Kural, Sıla ile MasterChef jürisi Hazer Amani'nin arabada sarmaş dolaş çekilen görüntüleri hakkında açılama yaparak "Benden sonrası tufan" dedi.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması bugün gerçekleştirildi. Mahkeme Ahmet Kural'ın tanıklarını dinlemeyi reddetti. Oyuncu bu durum karşısında gerginleşince sesini yükseltti ve Sıla'ya karşı bazı suçlamalarda bulundu. Mahkeme sonucunda Ahmet Kural, 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"BU BİR İNTİKAM DAVASI"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Ahmet Kural, "Ceza yok. Şiddette kesinlikle bulunmadım ama bu iki sevgili arasında olan bir şeydi. Kendisi erkeğe de kadına da şiddet uygulamaya bayılır. Hem psikolojik hem de fiziki şiddet. Bu bir intikam davası artık. Bu mevzu burada bitmedi. Temyize gideceğiz." dedi.

Hazer Amani ve Sıla

"BENDEN SONRASI TUFAN"

Kural, Sıla ve Hazer Amani'nin geçtiğimiz aylarda arabanın arka koltuğunda sarmaş dolaş uyuması hakkında da ilk kez konuştu. Konuyla alakalı tek cümlelik açıklama yapan Kural, Benden sonrası tufan" dedi.