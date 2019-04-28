Ahmet Kural, Şiddet İddialarından Sonra Evinden Taşınma Kararı Aldı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile dillere destan bir aşk yaşayan Ahmet Kural, bir süredir şiddet iddialarıyla gündeme geliyordu. Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural, güvenlik kamerası görüntüleri nedeniyle defalarca basında da yer alan Zekeriyaköy'deki villasından taşınma kararı aldı.

ŞİDDET İDDİALARI SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, şiddet iddiaları sonrası harekete geçti. Geçtiğimiz Ekim ayında Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Sıla Gençoğlu, adliyeye giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Sıla Gençoğlu'nun şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu Ahmet Kural, 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kural tüm bu yaşanan olaylardan sonra, söz konusu şiddetin yaşandığı evden taşınma kararı aldı.