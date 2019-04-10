Ahmet Kural'ın Avukatlarından Mahkemeye Rapor Başvurusu

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddialarına ilişkin dava dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Kural'ın avukatları Ahmet Kurtluoğlu ve Sibel Aydın, davanın görüldüğü İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesine kovuşturmanın genişletilmesi için 7 maddeden oluşan 4 sayfalık bir dilekçe sundular.

GEREKLİ ARAŞTIRMANIN YAPILMASI İSTENDİ

Ceza Yargılamasının amacının hakikatin araştırılarak bulunması olduğu vurgulanan dilekçede parça parça da olsa tüm delilerin toplanarak gerekli araştırmaların yapılması gerektiği kaydedildi. İlk duruşmada müşteki Sıla Gençoğlu ile şoförü Mahmut Kapçak'ın savcılıktaki ifadeleriyle çelişen beyanlarda bulunduğu anımsatılan dilekçede, gerekli araştırmanın yapılmasından sonra nihai kararın açıklanması gerektiği belirtildi.

İDRAR VE KAN TAHLİLİNİN NEDEN YAPILMADIĞI ARAŞTIRILSIN

Dilekçede, olayın ardından Özel Acıbadem Maslak Hastanesi tarafından verilen raporun Sıla Gençoğlu'nun beyanı ile uyumlu olup olmadığı, bu beyana göre idrar ve kan tahliline ve ultrason görüntülemesinin yapılıp yapılmadığını neden sorgulanmadığının araştırılması istenildi.

DARP EDİLEN BÖLGELERİN FOTOĞRAFLARI RAPORDA YER ALMIYOR

Darp edilen bölgelerin raporda yer almadığına dikkat çekilen dilekçede, İstanbul Çağlayan Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne teskere yazılarak; varsa lezyonların yerleri boyutları yara özelliklerinin tanımlanıp tanımlanmadığı, tanımlanmadı ise sebebinin sorulmasına, yaraların fotoğraflarının çekilip çekilmediği, çekilmedi ise sebebinin sorulmasını istedi.

Kaynak: İHA