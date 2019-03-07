Ahmet Kural Hakkındaki İddialarla İlgili İlk Kez Konuştu: İftiraya Uğradığımı Kanıtlayacağım

Sanatçı Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul 60. Asliye Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

Duruşmanın ardından hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapan Ahmet Kural, "Üzerime zorla yapıştırılmak istenen 'kadına şiddet uygulayan adam' yakıştırmasını reddediyorum. Ben şiddet uygulamadım. İftiraya uğradığımı Türk halkına kanıtlayacağım" dedi.

AYLAR SONRA YÜZ YÜZE GELDİLER

Bugün görülen davada sanatçı Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu ilk kez yüz yüze geldi. Dava sonrasında basın açıklaması yapan Kural, ülke gündeminde birçok önemli konu varken özel hayatıyla kamuoyu önüne gelmekten ve gündemi meşgul etmekten dolayı üzüntü duyduğunu söyledi. Kural, hakkında yapılan şikayetten bu yana mümkün olduğunca konuşmamaya ve fikir beyan etmemeye çalıştığını, yargıya intikal etmiş bir konuda kamuoyu ve mahkemeyi yönlendirmeyi doğru bulmadığını belirtti.

"TÜM SUÇLAMALARI BİLİMSEL RAPORLARLA ÇÜRÜTTÜK"

Ahmet Kural, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üzerime zorla yapıştırılmak istenen 'kadına şiddet uygulayan adam' yakıştırmasını reddediyorum. Daha önce söyledim, bugün mahkeme huzurunda ve sizlerin önünde bir kez daha söylemek isterim ki ben 'şiddet' uygulamadım. Şahsıma yöneltilen iftiraların hiçbiri gerçek değildir. Zaten tüm suçlama iddialarını bilimsel raporlarla tek tek çürütüp, mahkemeye sunduk."

"İFTİRAYA UĞRADIĞIMI TÜRK HALKINA KANITLAYACAĞIM"

Vicdanen rahatım diyen Ahmet Kural, "davasının ve haklılığının sonuna kadar takipçisi olacağını, iftiraya uğradığını tüm Türk halkına kanıtlayacağını" belirterek, Yüce Türk adaletine güvendiğini söyledi.

"İNSAN GEÇMİŞE BAKINCA GÜZEL ŞEYLER HİSSETMEK İSTİYOR"

Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kural'a "sevdiğiniz kadınla duruşma salonunda karşılaştınız" sorusu gelince Kural o ifadeleri şöyle düzeltti: "Eskiden sevdiğim kadın... İnsan geçmişe bakınca güzel şeyler hatırlamak istiyor. Ne diyebilirim ki, Allah herkese vicdan rahatlığı versin" cevabını verdi.

"SILA'NIN ŞARKILARININ BENİMLE İLGİSİ YOK"

Kural, Sıla'nın yeni şarkılarında kendisine bir gönderme yapılıp yapılmadığı sorusuna ise, "Geçmişte bana yazıldığı söylenen aşk şarkıları ne kadar gerçekse, ki şimdi bunların gerçek olmadığını anladım. Bu şarkıların da benimle ilgisi olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Davanın ikinci celsesi 22 Nisan tarihine ertelendi.

Kaynak: İHA