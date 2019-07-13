Ahmet Kural göbekli haliyle hayranlarını şoke etti

Son dönemde eski sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural, yeni filmi için harekete geçti. Kural, spor salonundan çoğu kez paylaşım yapan Kural, bu kez salmış göbeğiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

KASLI HALİNDEN ESER YOK

Filmlerinde kılıktan kılığa giren ve girdiği her rolün hakkını veren başarılı oyuncu bu kez şaşırttı. Bir önceki filmi Ailecek Şaşkınız'daki rolü için spor yapan ve karın kaslarıyla dikkat çeken Kural, bu defa tam tersi bir imaja büründü.

TÜPÇÜ FİKRET ROLÜNÜ HATIRLATTI

Baba Parası'ndaki rolü için göbeği salan Kural, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla hayranlarına şok yaşattı. Kural'ın son hali Düğün Dernek filmindeki Tüpçü Fikret karakterini hatırlattı.