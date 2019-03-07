Ahmet Kural'dan Şiddet Gördüğünü Söyleyen Sıla Gençoğlu, Adliyeye Geldi
Oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan Sıla Gençoğlu, bugün görülecek duruşma için adliyeye geldi. Kural'ın rahat tavırlarının yanı sıra Sıla'nın gergin hali ve zayıf görüntüsü dikkat çekti.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görülecek. Oyuncu Ahmet Kural'ın, Sıla Gençoğlu'na yönelik hakaret, tehdit" ve basit yaralama suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.
Taraflar bugün görülecek ilk duruşma için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliyeye girdiği anlarda rahat tavırları dikkat çeken Kural'ın yanı sıra Sıla'nın gergin halleri ve zayıflamış görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
DARP, TEHDİT VE HAREKETE SUÇLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu.
5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında Hakaret, Tehdit, Basit yaralama suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.
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elinde yüzünde meymenet kalmamış zaten yoktuCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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şeytan bile cehennemde kapıda beklerken kadın gelince buyur üstadım diye önünü iliklermişCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kara murat hanginiz lennnCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne kadar emin insanlar herşeyden ,kadınlar kadınları erkekler erkeği tutuyor tabi fanatizm var eğer gercekten eşitlik istiyorsak herkesi insan olarak gormeliyiz cinsiyet üzerinden değil darp ettiğini gördünüz mü belki iftira atılıyor ne biliyorsunuz ki kim doğru şu şöyle demiş bu böyle demislerle olmaz artık herkes işine geleni söylüyor.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sıla bitiksin sıla hayatın hikaye ya müğdemi bulandırıyorsunn artıkCevap Yaz Yayından Kaldır