Ahmet Kural'dan Şiddet Gördüğünü Söyleyen Sıla Gençoğlu, Adliyeye Geldi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görülecek. Oyuncu Ahmet Kural'ın, Sıla Gençoğlu'na yönelik hakaret, tehdit" ve basit yaralama suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Taraflar bugün görülecek ilk duruşma için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliyeye girdiği anlarda rahat tavırları dikkat çeken Kural'ın yanı sıra Sıla'nın gergin halleri ve zayıflamış görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

DARP, TEHDİT VE HAREKETE SUÇLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında Hakaret, Tehdit, Basit yaralama suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.