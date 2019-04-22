Ahmet Kural'a Verilen Hapis Cezasına Sıla'dan İlk Yorum: Mutluyum
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, oyuncu Ahmet Kural'ın 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili "Mutluyum. Türk adaletine çok teşekkür ederim. Benim durumuma düşen ve düşebilecek tüm kadınlar için güven verici" dedi.
Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, verilen suçlardan cezanın ertelenmesine hükmetti.
SILA'DAN VERİLEN CEZAYA İLK YORUM
Kararın açıklanması sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Sıla, "Mutluyum. Türk adaletine çok teşekkür ederim. Benim durumuma düşen ve düşebilecek tüm kadınlar için güven verici. Herkese yürekli olmasını diliyorum. Yargının çok adil olduğunun kanaatindeyim sadece teşekkür ediyorum. Uyuşturucu iddiaları komik, ilk de değildi. Bu yüzden şaşırmıyorum" ifadelerini kullandı.
MAHKEME CEZAYI ERTELEDİ
Ahmet Kural'a, tehditten 7 ay 15 gün, yaralamadan 5 ay, hakaret suçunda 4 ay 5 gün hapis cezası verildi. Yani ünlü oyuncu, mahkeme tarafından 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı erteledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şik?yetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.
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hem ayranım dökülmesin hem gözüm segirmesin dalga geçer gibi gitsen . . . kafayı bulCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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öff kışta bitti en sonundaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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VATAN'im Yaniyor..!!! Bana Ne Artistlerin Ne Halt YediğindenCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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Ahh be Ahmet abi değer miydi şu bayan için kendini bu durumlara düşürmeye. Çok sevdiğim bir abimin de dediği gibi 3 kuruşluk insana 5 kuruşluk değer verirsen aradaki 2 kuruşluk değer ile seni satar.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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urfa da kırmızı biber 30 tl :)Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır