Ahmet Kural'a Verilen Hapis Cezasına Sıla'dan İlk Yorum: Mutluyum

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, verilen suçlardan cezanın ertelenmesine hükmetti.

SILA'DAN VERİLEN CEZAYA İLK YORUM

Kararın açıklanması sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Sıla, "Mutluyum. Türk adaletine çok teşekkür ederim. Benim durumuma düşen ve düşebilecek tüm kadınlar için güven verici. Herkese yürekli olmasını diliyorum. Yargının çok adil olduğunun kanaatindeyim sadece teşekkür ediyorum. Uyuşturucu iddiaları komik, ilk de değildi. Bu yüzden şaşırmıyorum" ifadelerini kullandı.

MAHKEME CEZAYI ERTELEDİ

Ahmet Kural'a, tehditten 7 ay 15 gün, yaralamadan 5 ay, hakaret suçunda 4 ay 5 gün hapis cezası verildi. Yani ünlü oyuncu, mahkeme tarafından 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şik?yetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.