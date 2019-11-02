Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan filmle ilgili sorular, eşi Gülten Kaya'yı kızdırdı: Bunlar soru mu?

02.11.2019 10:21

19 yıl önce Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Ahmet Kaya'nın hayatını beyaz perdeye taşıyacak film 'Ahmedo İki Gözüm' 29 Kasım'da vizyona girecek. Filmin çekimlerine baştan beri tepkili olan sanatçının eşi Gülten Kaya, filmle ilgili sorulara sinirlendi.

"BEN O İNSANLARI TANIMIYORUM"

Önceki akşam Cihangir'de bir mekanda arkadaşları ile yemek yiyen Gülten Kaya, çıkışta gazetecileri karşısında buldu. Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'Ahmedo İki Gözüm' sinema filmiyle ilgili sorulara Kaya, "Arkadaşlar yapmayın, yağmur yağıyor. Ben o insanları tanımıyorum" karşılığını verdi.

FİLMİN ÇEKİLMESİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

Kaya'nın eşi Gülten Kaya ve kızları daha önce Kaya için yapılacak filmlere karşı çıkmış, "Varislerden izin alınmadan Ahmet Kaya'yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, esinlenmeler içeren hiçbir proje Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve dünyada çekilemez" açıklamasını yapmıştı.

MUHABİRİ AZARLADI

İvana Sert'in 'Kum Gibi' şarkısını seslendirmesi hakkında ise Kaya, "Hayır dinlemedim arkadaşlar, gecenin bu saatinde, bu yağmurda bunlar soru mu?" sözleriyle, muhabiri azarladı.

"HALA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Milliyet'in haberine göre, Yağmurdan dolayı oradan hemen ayrılmak isteyen Kaya'ya gazetecilerin "Geçtiğimiz 28 Ekim Ahmet Kaya'nın doğum günüydü. Neler hissettiniz?" sorusu üzerine Gülten Hanım, "Ne diyebilirim? Üzgünüm çok üzgünüm, hala çok üzgünüm" dedi.

AHMET KAYA'NIN KISA YAŞAM ÖYKÜSÜ

Ahmet Kaya, 28 yaşındayken 1985 yılına geldiğinde vakit geldi deyip şarkılarını alıp Unkapanı'nın yolunu tutar. Hiçbir kategoriye girmeyen bu müziğin kimse yüzüne bakmaz. Daha sonra arkadaşlarının yardımları ve kendi olanakları ile ilk albümünü yapar. Hatta yayımlandığı yıl albüm toplatılır, ama daha sonra sansürü kaldırılır. İlk albümü "Ağlama bebeğim"dir. İkinci albümü "Acılara Tutunmak"tır. İkinci albümü yayınlandıktan sonra 1985 yılında Gülten Hayaloğlu ile evlenir. Gülten Hayaloğlu hapishanede idam cezasına mahkum olan Nevzat Çelik'in "Şafak Türküsü" şiirini Ahmet Kaya'ya iletir. Ahmet Kaya, 1986'da piyasaya çıkan "Şafak Türküsü" albümü ile geniş kitlelere ulaşmasını sağlar. 1986 yıl sonuna doğru da "An Gelir" albümünü yayımlar. Bu albümde neredeyse tüm besteler kendisine aittir.

Birçok albümünün toplatılmasının ve konserlerinin iptal edilmesinin yanı sıra, 10 Şubat 1999'da Magazin Gazetecileri Derneği'nin Princess Otel kongre salonunda düzenlenen ödül töreninde yılın en iyi sanatçısı ödülünü aldı ve ödül konuşmasında: Ben bu ödül için İnsan Hakları Derneği'ne, Cumartesi Anneleri'ne, tüm basın emekçileri ve tüm Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Bir de bir açıklamam var: Şu anda hazırladığım ve önümüzdeki günlerde yayımlayacağım albümde bir Kürtçe şarkı söyleyeceğim ve bu şarkıya bir klip çekeceğim. Aramızda bu klibi yayımlayacak yürekli televizyoncular olduğunu biliyorum, yayımlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını bilmiyorum. dedi. Bu sözleri üzerine davetliler tepki gösterip, küfür etmeye, çeşitli eşyalar fırlatmaya başladı.

Bu olayın hemen sonrasında Ahmet Kaya'nın 1993 yılında Berlin'de Kürt İşadamları Derneği'nin düzenlediği bir gecede verdiği konsere ilişkin fotoğrafların Hürriyet gazetesinde yayınlanması üzerine "bölücü PKK örgütüne yardım ve yataklık yaptığı ve halkı ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla hakkında İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde toplam 10.5 yıl ağır hapis istemiyle iki ayrı dava açıldı. Haziran 1999'da Türkiye'den ayrıldı. Yargılamaların sonucunda toplam 3 yıl 9 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. ancak yurt dışında olduğu için hapse girmedi. Daha sonra bu görüntülerin düzmece olduğu belirlendi.