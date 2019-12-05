: Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı

05.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:55

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili bir yazı kaleme alan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Katil, daha önce de bir çocuğu öldürmüş. İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın kaleme aldığı yazı sonrası idam tartışmaları yeniden gündeme geldi.

İşte yazıdaki ilgili kısım;

14 yıl önce bir çocuğu öldüren, 20 kez hırsızlığa karışan bir adam, 13 yıl yattıktan sonra açık cezaevine geçiyor, geçebiliyor. Vah ki vah!

Açık cezaevlerinden firar eden potansiyel katiller sokaklarda ellerini kollarını sallayarak dolaşırken... Sokaklarımız Ceren'lerimiz için asla güvenli olmayacak. Vay ki vay!

Şule Çet, Güleda, Ceren ve diğerleri... Psikopat katiller bu ülkeyi kadınlar için cehenneme çevirmeye kararlı gibi... Yuh ki yuh!

Ceren'in katili bakalım kaç yıl sonra açık cezaevine geçecek ve bakalım elinde bıçakla bu sefer kimleri kovalayacak? Ah ki ah!

Peşine düşen katil psikopatın kendisini takip etmesini bir güvercin tedirginliğiyle yaşayan Ceren'i düşünüyorum sürekli... Vay ki vay!

Ey "O saatte orada ne işi varmış" cemaati! Evine ulaşmaktan başka bir amacı olmayan Ceren için de aynı kahrolası felsefenizi devreye sokacak mısınız? Yuh ki yuh!

PISA sıralaması falan hikâye... Önce insanlık sıralamamıza, sonra da adalet sıralamamıza el atmamız şart... Vah ki vah!

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