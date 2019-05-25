Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun "Kameramanlar İşten Çıkarıldı" İddiasına Ali İhsan Yavuz'un Sözleriyle Yanıt Verdi

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda ''CNN Türk'te katıldığım programı çeken 4 kameramanın işine son verildiğini duydum'' iddiasında bulunmuştu. İddiayı köşesine taşıyan Tarafsız Bölge sunucusu ve gazeteci Ahmet Hakan"Bütün siyasetçilerimiz 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu ama fark edemedik' noktasına doğru ilerliyor" dedi.

Ahmet Hakan, Hürriyet'te "Beni çektiler diye kameramanları işten atmışlar" başlığıyla yayımlanan yazısındaEkrem İmamoğlu'nun "CNN Türk'te katıldığım programı çeken dört kameramanın işine son verildiğini duydum" iddiasına cevap verdi.

"İMAMOĞLU GİBİ BİR SİYASETÇİ BİLE..."

Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Ekrem İmamoğlu gibi 'mantıksız', 'tutarsız' ve 'ahmakça' her türlü iddia karşısında haklı olarak isyan eden bir siyasetçi bile... Mantıksızlığın kralı sayılabilecek böylesi şapşal bir iddia karşısında... 'Yahu bu çok sersem sepelek bir iddia... Nerden baksan tutarsız, nerden baksan ahmakça' demiyor. 'Bu durumda rejiyi yönetenin de resmi seçenin de çayı verenin de soruyu soranın da işine son verilmesi gerekir' demiyor. 'Bu kesin yalan bir bilgidir. Galiba birileri bizi trollüyor. Arkadaşlar şu işi iyi bir araştırın' demiyor."

ALİ İHSAN YAVUZ'UN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Yazısında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un sözlerini anımsatan Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Peki ya ne yapıyor? Başından sona mantıksızlık kokan bu iddiaya... Resmen ve alenen 'inanılacak bilgi' muamelesi çekiyor, çekebiliyor. Galiba AK Partilisi, CHP'lisi hiç fark etmiyor. Bütün siyasetçilerimiz çok büyük bir hızla... 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu ama fark edemedik' noktasına doğru ilerliyor."

Ali İhsan Yavuz

EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Sözcü TV'de yayınlanan Halk Arenası programına konuk olmuştu. Programda Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, CNN Türk ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulunarak şunları söylemişti:

"Bir duyum ama inşallah doğru değildir. İnşallah böyle bir şey yapmamışlardır. CNN Türk'te katıldığım programı çeken 4 kameramanın işine son verildiğini duydum. Eğer bunu CNN Türk birkaç gün içerisinde yalanlamaz ise, sukut ikrardandır. Yani kabul etmiş olursunuz. Beni çeken kameramanın ne suçu var?''

Ekrem İmamoğlu

CNN TÜRK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

CNN Türk, yaptığı açıklamada "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı Tarafsız Bölge programının ardından görevli kameramanların işine son verildiği bilgisi doğru değildir. Kurumumuz bünyesinde görev yapan kameramanlar görevlerinin başındadır" demişti.