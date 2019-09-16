Ahmet Davutoğlu yeni parti için çalışmaları hızlandırdı

16.09.2019 16:33

Türkiye siyasetinin son dönemde en çok konuştuğu konulardan olan Davutoğlu'nun yeni partisi şekilllenmeye başlıyor. Tarafsız Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin program ve tüzüğünün yazımına başlandı. Bir yandan da kurucular kurulu konusunda çalışmalar sürüyor. Partinin ismi konusunda da harekete geçildi.

PARTİNİN İSMİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İsim üzerinde çalışmaların devam ettiği belirtilirken, Türkiye'nin her yerinden parti ismi konusunda öneriler geldiği ifade edildi.

DAVUTOĞLU İLK ZİYARETİNİ MANİSA'YA YAPACAK

Davutoğlu'nun ilk ziyaretini Manisa'ya yapacağı ve orada bir konuşma yapacağı ifade edildi.

"MİLLETVEKİLLERİNDEN KİMSEYİ İSTİFA ETTİRMEYECEĞİZ"

Davutoğlu'na yakın bir kaynak şu bilgileri paylaştı:

"Mevcut milletvekillerinden kimseyi istifa ettirmeyeceğiz. Başka bir partiden milletvekili transfer etmeyi doğru bulmuyoruz. Görüştüğümüz milletvekilleri var. Onlar bir erken seçim kararı alırlarsa bizi seçime sokmamak için bizde 'çalma kapımı çalarım kapını' diyeceğiz. Siyaseti bir hile olarak görüyorsanız, doğru değil. İstifalar devam ediyor. Eskiden AK Parti'de çok ciddi görevlerde bulunmuş bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları istifa edecek. Mevcut belediye başkanları da ileride parti kurulduktan sonra geçecek."

AK PARTİLİ YETKİLİ: TEK BİR MİLLETVEKİLİ GİTMEZ

AK Partili bir yetkili ise yeni parti ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Milletvekillerinden kimse gitmez. Herkes herkesle görüşür, çünkü herkes birbirini tanıyor. Görüşmeler olabilir ama hiçbir milletvekili gitmez. Milletvekilinin parti değiştirmesi için bir siyasi rüzgarın olması gerekir, böyle bir rüzgar yok. AK Parti'den tek bir milletvekili gitmez."