Son dakika: Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'den HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki

19.08.2019 14:06

HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül, Twitter hesabından İçişleri Bakanlığının kayyum kararını eleştirdi.

Ahmet Davutoğlu, resmi hesabından şunları söyledi:

"Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları'nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir."

"Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır."

"Esas olan seçme ve seçilme hakkıdır. Bu karar, toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabilir. Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir."

Abdullah Gül şu ifadeleri kullandı:

"Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır."