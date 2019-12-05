Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi için üç seçenek var: Bir Parti, Birlik ve Reform Partisi, Bizim Parti

05.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:19

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partide çalışmalar devam ederek parti ismiyle ilgili 3 seçenek ortaya atıldı. Yeni partinin isminin Bir Parti, Birlik ve Reform Partisi, Bizim Parti seçeneklerinden birinin olacağı iddia edildi.

AMBLEM VE İSİM NE OLACAK?

Hürrriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin ismi ve amblemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Selvi yazısında, "Davutoğlu'nun partisinin isminin ve ambleminin bu hafta sonu netleşmesi bekleniyor" dedi.

Partinin amblemi olarak çınar yaprağı düşünüldüğünü aktaran Selvi, "Amblemin tek bir çınar ağacı, tek bir dal ve tek bir çınar yaprağından oluşacağı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Partinin adı için ağırlık kazanan isimler olduğunu belirten Selvi, "Üç isim üzerinde duruluyor: 1- Bir Parti 2- Birlik ve Reform Partisi 3- Bizim Parti" dedi.

"PARTİDE SON AŞAMALAR"

Selvi'nin Hürriyet'te yayımlanan 'Yeni partinin ismi ve amblemi' başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan partilerinin kuruluş çalışmalarında sona yaklaşıldı. Ahmet Davutoğlu hafta sonu kurucular kurulu üyeleriyle Bolu Abant'ta kamp yaptı. Partinin kuruluş dilekçesinin aralık ayının üçüncü haftasında İçişleri Bakanlığı'na verilmesi düşünülüyor.

Ali Babacan ise 24 başlıkta 24 ayrı çalışma grubu oluşturduklarını açıklamıştı. Bu hafta sonu itibarıyla bu grupların çalışmaları tamamlanacak. Partinin isim ve logo çalışmasını ise ayrı bir grup yürütüyor. Babacan, "Hedefimiz 2019 sonunda partimizi kurmak" demişti. Bir ihtimal 2020 yılının ocak ayına da kalabilir.

Ali Babacan'ın açıklamalarının Ahmet Davutoğlu'nu üzdüğünü yazmıştım. Ama buna rağmen Davutoğlu, Babacan'la görüşme düşüncesini koruyormuş. Davutoğlu'nun partisinin isminin ve ambleminin bu hafta sonu netleşmesi bekleniyor. Peki Davutoğlu partisinin ismi ne olacak?

"AMBLEM ÇINAR YAPRAĞI"

Dedim ya, pazar günü netleşmesi bekleniyor. Ama ağırlık kazanan isimler var. Üç isim üzerinde duruluyor:

1- Bir Parti

2- Birlik ve Reform Partisi

3- Bizim Parti

Amblem olarak çınar yaprağı düşünülüyor. Amblemin tek bir çınar ağacı, tek bir dal ve tek bir çınar yaprağından oluşacağı söyleniyor. Tabii pazar gününe kadar daha güzel öneriler gelirse, bakarsınız başka bir isim ve amblem çıkmış. Ama şimdilik üzerinde durulan isim ve amblemler bunlar. Bu arada, partinin program ve tüzüğü de hazırlanmış.

Parti henüz kurulmadı ama hangi ittifakın içinde yer alacağı konusunda bir tartışma yürüyor. Banko millet ittifakı derseniz, yanılırsınız. "Cumhur ve millet ittifaklarının içinde yer almayalım. İYİ Parti ve Saadet Partisi'yle üçüncü bir ittifak oluşturalım" görüşünü savunanlar var."