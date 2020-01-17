Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılmak için AK Parti'den istifa etti
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Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılmak için AK Parti'den istifa etti

AK Parti İstanbul Küçükçekmece İlçesi Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ümit Yaşar Karlıdağ aktif görevinden istifa etti. Karlıdağ, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nde siyaset yapmak için bu kararı aldığını açıkladı.

17.01.2020 00:37 | Son Güncelleme: 17.01.2020 00:54

Eski Başbakan 'nun kurucusu olduğu 'ne yeni katılımlar sürüyor.

İstanbul Küçükçekmece İlçesi Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ümit Yaşar Karlıdağ aktif görevinden istifa etti. Karlıdağ, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nde siyaset yapmak için bu kararı aldığını açıkladı.

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Karlıdağ'ın bu kararının ardından AKP Küçükçekmece teşkilatında çok sayıda partilinin de Gelecek Partisi'ne geçeceği öne sürülüyor. Daha önce de AK Parti'den istifa eden birçok partili, Gelecek Partisi'ne katılmıştı.

Ümit Yaşar Karlıdağ

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: Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılmak için AK Parti'den istifa etti
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