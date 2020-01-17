Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılmak için AK Parti'den istifa etti
AK Parti İstanbul Küçükçekmece İlçesi Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ümit Yaşar Karlıdağ aktif görevinden istifa etti. Karlıdağ, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nde siyaset yapmak için bu kararı aldığını açıkladı.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi'ne yeni katılımlar sürüyor.
AK Parti İstanbul Küçükçekmece İlçesi Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ümit Yaşar Karlıdağ aktif görevinden istifa etti. Karlıdağ, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nde siyaset yapmak için bu kararı aldığını açıkladı.
İLÇE TEŞKİLATINDA BAŞKA İSTİFALAR OLACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Karlıdağ'ın bu kararının ardından AKP Küçükçekmece teşkilatında çok sayıda partilinin de Gelecek Partisi'ne geçeceği öne sürülüyor. Daha önce de AK Parti'den istifa eden birçok partili, Gelecek Partisi'ne katılmıştı.