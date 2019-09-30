Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'daki yeni parti binasının adresi belli oldu

30.09.2019 17:54

AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarını hızlandıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisini 2 ay içinde açıklaması bekleniyor. 18 Ekim tarihinde Manisa'da yapacağı konuşması öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Davutoğlu'nun ekibi İstanbul'da yeni parti binasının adresini belirledi.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASI TUTULDU

Ahmet Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen bir internet sitesinde yer alan habere göre; Davutoğlu ekibi yeni parti için İstanbul İl Başkanlığı binasını Bakırköy E5 İncirli üzerinde tuttu. Davutoğlu'nun yeni partisinin İstanbul İl Başkanlığı için tuttuğu çok katlı bina, eskiden Kadir Has Üniversitesi tarafından kullanılmaktaydı. Yeni parti binasının toplam genişliği bin 700 metre kareyi buluyor.

ANKARA'DA DA YENİ PARTİ BİNASI TUTMUŞTU

Parti kurma çalışmalarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibinin, genel merkez olarak kullanılmak üzere Ankara Beysukent'te üç katlı bir bina tuttuğu geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı. Fox TV'de yer alan habere göre, Davutoğlu'nun kuracağı partisi için tuttuğu Ankara Beysukent'te bulunan 3 katlı bina ilk kez görüntülenmişti. Görüntülerde binanın yoğun güvenlik kameralarıyla izlendiği görünürken, binanın duvarlarında bulunan Ahmet Davutoğlu posterleri de dikkat çekmişti.