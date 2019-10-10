Ahmet Davutoğlu'ndan Esed yorumu: Herkes, herkesle görüşmeli

10.10.2019 16:05

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Karamollaoğlu ile Davutoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, kendisine sorulan "Esed ile görüşülmeli mi?" sorusuna "Herkes, herkesle görüşmeli" yanıtını verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri" programı kapsamında, 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Davutoğlu'nun Ankara Beysukent'teki çalışma ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin temel meseleleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin ardından Davutoğlu ve Karamollaoğlu bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

"HERKES, HERKESLE GÖRÜŞMELİ"

Bir gazetecinin, "Esed ile görüşülmeli mi?" sorusunu yanıtlayan Ahmet Davutoğlu, "Herkes herkesle görüşmeli" yanıtını verdi.

Davutoğlu, "Suriye rejiminin halkına karşı başlattığı acımasız savaş, milyonlarca insanın yerinden olmasına neden oldu. Öncelikle, kalıcı barışın sağlanması için tüm tarafların bir araya gelmesi lazım. Herkes herkesle görüşmeli. Barış süreci başlatılmalı. Türkiye'nin fikirleri ve kaygıları ele alınarak yeni bir Suriye perspektifi çizilmeli." ifadelerini kullandı.