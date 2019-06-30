Ahmet Davutoğlu'ndan 23 Haziran yorumu: Büyük hüzün duyuyorum

"Seçim neticeleri sonrasında, büyük hüzün yaşıyorum. Bunun hesabını veremeyip dönüp, bizim haklı eleştirilerimizi bölünme çabası içinde göstermek isteyenler bilmeli ki biz bu kitleler bölünmesin diye başbakanlık makamından ayrıldık. Devlet makamını bir trol çetelerinin tuzaklarına mahkum edenlere karşı 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitmiş olsaydı kıyamete kadar susardık. Hiçbir makam, mevki beklentimiz olmazdı. İstanbul seçimlerinde olduğu gibi tekrar kaybetmişsek, o kitleler hüzün içinde evinde dönmüşse; bunun sorumlusu söylemde, eylemde, siyasi hayatta ciddi savrulmalar yaşatanlardır."