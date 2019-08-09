Yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu'dan açıklama: Mesele AK Parti'nin derin vicdanına seslenmek

09.08.2019 23:35

Kurulması beklenen yeni parti iddialarıyla ilgili eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Davutoğlu, "Çalışmaktan kastedilen, siyasi bakımdan pozisyonu halka anlatmaksa çalışmaya başladık. Çalışmak dediğimiz halkın derin vicdanına hitap etmektir. Mesele siyasi tabakaya değil. AK Parti'nin derin vicdanına seslenmek." dedi.

"MESELE AK PARTİ'NİN VİCDANINA SESLENMEK"

Kurulması beklenen yeni partiyle ilgili açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Çalışmaktan kast edilen, siyasi bakımdan pozisyonu halka anlatmaksa çalışmaya başladık. Çalışmak dediğimiz halkın derin vicdanına hitap etmektir. Mesele siyasi tabakaya değil. AK Parti'nin derin vicdanına seslenmek. Milletimizin bizi iktidara taşıdığı vicdanı hepimiz çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

"ÜÇ YIL BENİM ADIMIN ANILMASI YASAKTI BU MEMLEKETTE"

Vatandaşların kendilerine samimiyetle sahip çıktığını aktaran Davutoğlu, "İnsanların bugün burada gösterdikleri ilgi kesinlikle vicdandan kaynaklı samimiyettir. Samimiyetten bazı şeyler saklanmaz. Var olan bu samimiyeti kim görmek istemezse istemesin kesinlikle görünecektir. Üç yıl benim adımın anılması yasaktı bu memlekette. Ama yasaklamak, ambargo koymak var olan bu samimiyetin önüne geçemez. Mesela Diyarbakır'dan sahura kadar ayrılamadım. Elazığ'da da aynıydı bu samimiyet" dedi.

BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Davutoğlu Mevlid programının ardından babasının mezarını ziyaret ederek, dua etti. Program boyunca Davutoğlu'na eski Manisa AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ, eski İstanbul AK Parti Milletvekili Abdullah Başçı, Eski CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Eski Konya AK Parti Milletvekili Ömer Ünal, Eski AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, eski İstanbul AK P İl Başkanı Selim Temurci, eşlik etti.