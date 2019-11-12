Son dakika: Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

12.11.2019 19:23 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararının kaldırılmasına ilişkin itirazını değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Altan'ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı. Tahliye kararını kaldıran mahkeme Altan hakkında yakalama kararı çıkardı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen davada karar açıklanmış, mahkeme heyeti 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Heyet, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatına hükmetmişti. Mahkeme heyeti, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar vermişti. Karar ardından Ilıcak ve Altan cezaevinden çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 10 yıl 6 ay 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan ceza alan Ahmet Altan'ın tahliyesine yönelik mahkeme kararına 6 Kasım günü itiraz etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; tahliyeye yapılan itiraz İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme heyeti, savcılığın itirazını kabul ederek Ahmet Altan hakkında verilen tahliye kararını kaldırdı. Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada karar duruşması görüldü. Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen duruşmada karar açıklandı.

Ahmet Altan "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek tahliyesine karar verildi.Nazlı Ilıcak'a "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Delil elde edilemediğinden dolayı Mehmet Altan'ın beraatine hükmedildi.